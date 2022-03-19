aA
Писательница и журналист Фауста Мария Лещяускайте отмечает, что животные редко становятся приоритетом во время войны. Но война страшна не только для человека, но и для животного, которое он приручил и за которое несет ответственность. Поэтому она поставила перед собой цель пригласить всех, кто хочет внести свой вклад в лучшую жизнь украинских животных, в течение недели собрать полный грузовик еды и других предметов первой необходимости.
Fausta Marija Leščiauskaitė / REUTERS asociatyvi karo Ukrainoje nuotr.
Fausta Marija Leščiauskaitė / REUTERS asociatyvi karo Ukrainoje nuotr.
© DELFI montažas

"(...) Я думаю, что мы, люди, несем ответственность за животных, потому что мы решили для себя, что они нужны нам в нашей жизни. И животному тоже страшно. Страшно, когда взрывы вокруг, когда умирают хозяева или оставляют их, когда люди кричат, когда есть нечего. Для них это также неописуемо ужасное время", — говорит Ф. М. Лещяускайте.

Люди, которые собирают помощь в Украине, благотворительные организации,- все они неоднократно повторяют, что больше всего на данный момент не хватает кормов для животных: кошек, собак, птиц, грызунов.

"Говорили, что для самих себя еды они немного имеют, а для животных почти нет. Мы обсуждали эту идею пару дней, а потом решили: делаем. У меня самой есть две собаки из приюта, которых кто-то бросил на улицу умирать. Мы не могли отказать в помощи", — говорит Ф. М. Лещяускайте.

Помощь собирается до вечера среды, 23 марта.

Каунас - ресторан Agave, Ратушная площадь, 3 ( I - не работает, II-VII - 12-22)
Вильнюс - ресторан Bon Chop, ул. Вокечю, 11 (VII 12-19, I - не работает, III-VI - 12-21)

Онлайн - при покупке выбранного вами товара в интернет-магазинах Letena или Vetslenis по коду ukrainosaugintiniams действует скидка. Товары, приобретенные с таким кодом, рассматриваются только как благотворительность и откладываются до тех пор, пока их не заберут волонтеры, они не будут отправлены покупателю.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Toma Miknevičienė

Gydytoja cezario pjūvio operacijų reikalaujančioms moterims: jos galvoja tik apie save, ne apie kūdikį

Delfi Plius Aurimas Perednis, laida „Iš esmės“, Virginija Spurytė

Požymių dėl karo baigties Ukrainoje vis daugėja: liko dar 1-2 savaitės

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Psichologė: kaip šiuo metu susidoroti su nerimu, ir su kalte – norintiems džiaugtis gyvenimu

Delfi Plius Gidas Vytis

Sovietmetis, kurio dar taip neseniai ilgėjosi Putinas

Delfi Plius Eglė Šimonėlytė

Jaunosios pedagogės atvirai apie darbą daželyje: darbas biure taip nedžiugino, kaip buvimas su vaikais

Elizabet Beržanskytė

Namų vaistinėlė: pasitikrinkite, ar turite viską, ko gali prireikti?

Delfi Plius Mantas Liekis

16 kūno signalų, kad jums trūksta vitamino D, ir ką tokiu atveju daryti

Verslas Plius Tautvydas Marčiulaitis

Marčiulaitis naikina mitus apie kriptovaliutas, bet kartu prasitaria, kodėl jos nepakeis tradicinių pinigų

Delfi Plius Dailius Dargis

Lietuvos gangsteriai šliejosi prie Rusijos mafijos, bet išsvajotų titulų negavo: Velečka-Agurkas net „susuko“ milijardinę „varkę“ ir rengėsi Putino pamėgtais rūbais

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Išsamus Vaivos Budraitytės 2022 metų horoskopas kiekvienam Zodiako ženklui: pokyčiai jau ne už kalnų

TOP новостей

Karas Ukrainoje Karas Ukrainoje Mariupolis

Война в Украине. Российские военные применили в Украине гиперзвуковое оружие

Война в Украине продолжается уже больше трех недель. В...

Воюющий в Украине литовец: после засады из 90 человек нас осталось трое

Литовец Марюс Скрипкюнас доставил помощь украинским...

Начиная войну Путин не учел как минимум двух вещей: у него ничего не получится

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "более...

Йонас Милюковас. Коллективная ответственность

За последние дни многое перепуталось. Россия напала на...

Зеленский о необходимости переговоров: потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться

Президент Украины Владимир Зеленский настоятельно...