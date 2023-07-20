Для борьбы с лесными пожарами в Греции отправляется команда пожарных из Литвы

"Поскольку Греция столкнулась с неконтролируемыми лесными пожарами, требующими поддержки международного сообщества, мы срочно направляем команду пожарных. Профессионализм наших сотрудников признан на международном уровне. Они помогут терпящему бедствие народу Греции", - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.
Ей вторил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, заявив, что союзнику Литвы необходимо оказать помощь.
"На этой неделе измученная жарой Греция борется с серьезными сложными пожарами. Литва выражает солидарность со всеми, кого коснулась эта трагедия, и готова предоставить спасательную команду своему надежному союзнику", - отметил Г. Ландсбергис.
По информации министерства, группа международной помощи сможет использовать необходимые для своей деятельности запасы материальных ресурсов государственного резерва, которыми управляет Департамент противопожарной безопасности и спасения. В то время перед Министерством сельского хозяйства была поставлена задача обеспечить группу помощи продовольствием, а перед Министерством финансов была поставлена задача компенсировать расходы, понесенные государственными учреждениями в связи с отправкой литовской команды и ее деятельностью по оказанию помощи Греции.