Для борьбы с лесными пожарами в Греции отправляется команда пожарных из Литвы

"Поскольку Греция столкнулась с неконтролируемыми лесными пожарами, требующими поддержки международного сообщества, мы срочно направляем команду пожарных. Профессионализм наших сотрудников признан на международном уровне. Они помогут терпящему бедствие народу Греции", - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

Ей вторил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, заявив, что союзнику Литвы необходимо оказать помощь.

"На этой неделе измученная жарой Греция борется с серьезными сложными пожарами. Литва выражает солидарность со всеми, кого коснулась эта трагедия, и готова предоставить спасательную команду своему надежному союзнику", - отметил Г. Ландсбергис.