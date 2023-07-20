20 июля 2023 г. 13:31

Для борьбы с лесными пожарами в Греции отправляется команда пожарных из Литвы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Agnė Bilotaitė, Saulius Greičius
Agnė Bilotaitė, Saulius Greičius
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

С учетом ситуации с лесными пожарами в Греции и международный запрос этой страны о помощи, Литва в эту южную страну направит команду из 25 пожарных, сообщает Министерство внутренних дел (МВД).

"Поскольку Греция столкнулась с неконтролируемыми лесными пожарами, требующими поддержки международного сообщества, мы срочно направляем команду пожарных. Профессионализм наших сотрудников признан на международном уровне. Они помогут терпящему бедствие народу Греции", - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

Ей вторил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, заявив, что союзнику Литвы необходимо оказать помощь.

"На этой неделе измученная жарой Греция борется с серьезными сложными пожарами. Литва выражает солидарность со всеми, кого коснулась эта трагедия, и готова предоставить спасательную команду своему надежному союзнику", - отметил Г. Ландсбергис.

По информации министерства, группа международной помощи сможет использовать необходимые для своей деятельности запасы материальных ресурсов государственного резерва, которыми управляет Департамент противопожарной безопасности и спасения. В то время перед Министерством сельского хозяйства была поставлена ​​задача обеспечить группу помощи продовольствием, а перед Министерством финансов была поставлена ​​задача компенсировать расходы, понесенные государственными учреждениями в связи с отправкой литовской команды и ее деятельностью по оказанию помощи Греции.

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