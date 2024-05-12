Для абитуриентов из социально уязвимых слоев населения существует дополнительная конкурсная очередь. Что важно знать?

Министерство представило ответы на наиболее часто задаваемые вопросы об этом нововведении.
Зачем нужна вторая конкурсная очередь?
Вторая конкурсная очередь является частью плана Министерства образования, науки и спорта по расширению доступа к высшему образованию, который был разработан совместно с социальными партнерами и высшими учебными заведениями. Цель - создать наилучшие условия для поступления в вуз всех молодых людей, готовых к обучению. Социальная среда не должна становиться препятствием для получения высшего образования.
Кто может подать заявку?
Во вторую конкурсную очередь могут поступить абитуриенты из семей с очень низким уровнем дохода, сироты в возрасте не менее 25 лет, выпускники учреждений по уходу за детьми, лица с коэффициентом участия 45 % или ниже, с тяжелой или умеренной степенью инвалидности, выпускники краткосрочных курсов и лица, имеющие не менее 24 месяцев практического опыта.
Что считается практическим опытом?
Практический опыт включает в себя работу по найму в течение последних 3 лет, волонтерство в соответствии с соглашением о волонтерстве, регулярную обязательную начальную военную службу, профессиональную военную службу и добровольную непостоянную военную службу. На военную службу не распространяется требование о 3-летнем периоде, а дни службы суммируются. То есть, если военная служба проходила более трех лет назад и длилась не менее 24 месяцев, претендент может пройти во второй (отдельный) конкурсный отбор.
Какие требования предъявляются ко второму конкурсному отбору?
Для всех абитуриентов действуют те же требования к академической подготовке. К ним относятся:
- сдача трех государственных экзаменов на аттестат зрелости: по литовскому языку и литературе, по математике (не требуется для художественных дисциплин) и по предмету по выбору абитуриента (не требуется для краткосрочного обучения);
- минимальный конкурсный балл, установленный высшими учебными заведениями.
В дополнение к этим двум требованиям к академической подготовке необходимо соответствовать одному из следующих критериев:
- социальная помощь;
- сирота;
- приемный ребенок;
- уровень участия в программе 45 % и менее или тяжелая или умеренная инвалидность;
- прохождение краткосрочного курса обучения или практического опыта.
Что такое краткосрочные курсы?
Краткосрочные курсы - это альтернативный путь к высшему образованию, начинающийся в колледжах уже в 2022 году. Они наиболее актуальны для тех, кто имеет профессиональную квалификацию и хочет продолжить обучение в высшем учебном заведении, а также для тех, кто испытывает финансовые трудности, поскольку позволяют быстрее получить квалификацию и сразу же начать профессиональную карьеру. Краткосрочные курсы длятся до 1,5 лет и ведут к получению квалификации.
Как будет проводиться отбор во вторую конкурсную очередь? Будет ли какой-либо критерий, например, опыт практической работы, иметь больший вес, чем другие?
Все критерии социального измерения равны, и ни один из них не будет иметь больший вес, чем другие. Важно соответствовать одному из них.
Сколько первокурсников будет принято в рамках второй конкурсной очереди?
Вторая конкурсная очередь получит не менее 10% от общего объема государственного финансирования мест. Это позволит принять во вторую конкурсную очередь почти 1 300 студентов из социально уязвимых слоев населения, которые будут учиться бесплатно.
Как подать заявку?
Как и все абитуриенты, претенденты на участие во второй конкурсной очереди смогут подать документы с 1 июня, зарегистрировавшись в Общей информационной системе приема (BPIS) на сайте www.lamabpo.lt.
В анкете, которая является неотъемлемой частью заявления, необходимо будет указать, что он/она имеет право на участие во втором конкурсном туре, т.е. что он/она соответствует хотя бы одному из критериев второго конкурсного тура. Данные об этих критериях будут получены из Информационной системы управления образованием. Если этих данных недостаточно, заявителю будет предложено загрузить в BPIS отсканированные копии подтверждающих документов.
Если молодой человек не получит финансируемое государством место во второй конкурсной очереди, сможет ли он подать заявление на финансируемые государством места в общей конкурсной очереди?
Да, все, кто зарегистрировался в BPIS и подал заявку, будут участвовать в обоих конкурсах. Те, у кого есть признак социального измерения, сначала будут участвовать во втором конкурсе, а если они не получат приглашение на финансируемое государством место, то будут участвовать в общем конкурсе вместе со всеми абитуриентами.
Нужно ли мне будет заполнять отдельную заявку на участие в первой конкурсной очереди, если я не получу приглашение на обучение во второй конкурсной очереди?
Нет, вам не нужно будет заполнять дополнительную форму заявления. Все абитуриенты, зарегистрировавшиеся в Единой системе приема и указавшие свои предпочтения, будут рассматриваться для участия в конкурсе.