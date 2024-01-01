Длинные выходные в 2024 году: все даты и возможности продлить праздники

 
Витаутас Будзинаускаc
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
Новый, 2024 год пять раз порадует возможностью отдыхать больше двух дней (выходные будут длиться 3–4 дня). Еще три таких периода можно устроить, взяв дополнительный выходной. Delfi представляет список выходных в 2024 году.

Первые длинные выходные ожидаются в январе с 16 по 18 число. 16 февраля - это День восстановления Литовского государства. В этом году он выпадает на пятницу.

Вторые длинные выходные выпадут в марте, отдыхать будем с 9 по 11 марта, поскольку 11 марта – День восстановления Независимости Литвы выпадает на понедельник.

Третьи такие выходные будут на Пасху. Выходные ждут 30–31 марта и 1 апреля.

Четвертые длинные выходные выпадают на Ивана Купалы (Йонинес, Расос), отдыхать будем 22–24 июня (24 июня в этом году - понедельник).

Пятые и последние длинные выходные выпадают на 1–3 ноября. 1 ноября (День всех святых) в этом году - пятница.

В 2023 году в Литве длинные выходные выпали всего три раза: на Пасху, на 1 мая (Международный день трудящихся) и на Рождество.

Если перечисленных длинных выходных мало, можно продлить выходные в другие праздники, взяв дополнительные дни отпуска.

Такая возможность выпадет трижды.

Если взять выходные 2–3 мая, то можно получить 5 выходных. 1 мая выпадает на среду.

Если взять отпуск на 16 августа (пятница), то можно отдыхать 4 дня, потому что 15 августа (День Успения Богородицы, Жолинес) - это выходной, выпадающий на четверг.

24–26 декабря в Литве - Рождество, это дни со вторника по четверг, если взять выходной в пятницу, 27 декабря, то получится 6 выходных дней. Если человек может взять выходной и 23 декабря (в понедельник), то можно отдыхать целых 9 дней).

К сожалению, Новый, 2025 год, будем встречать в середине недели. В 2024 году 30–31 декабря это понедельник-вторник (рабочие). Если взять в эти дни выходные или отпуск, то можно отдыхать до 1 января включительно.

Первый день Пасхи - всегда выходной день, воскресенье. В этом году этот день выпадает на 31 марта.

День Матери в Литве - всегда первое воскресенье мая, а День отца - первое воскресенье июня.

День Коронации Миндаугаса (6 июля) в 2024 году выпадает на субботу, как и 2 ноября - День поминовения усопших.

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