Длинные выходные в 2024 году: все даты и возможности продлить праздники

Первые длинные выходные ожидаются в январе с 16 по 18 число. 16 февраля - это День восстановления Литовского государства. В этом году он выпадает на пятницу.

Вторые длинные выходные выпадут в марте, отдыхать будем с 9 по 11 марта, поскольку 11 марта – День восстановления Независимости Литвы выпадает на понедельник.

Третьи такие выходные будут на Пасху. Выходные ждут 30–31 марта и 1 апреля.

Четвертые длинные выходные выпадают на Ивана Купалы (Йонинес, Расос), отдыхать будем 22–24 июня (24 июня в этом году - понедельник).

Пятые и последние длинные выходные выпадают на 1–3 ноября. 1 ноября (День всех святых) в этом году - пятница.

В 2023 году в Литве длинные выходные выпали всего три раза: на Пасху, на 1 мая (Международный день трудящихся) и на Рождество.

Если перечисленных длинных выходных мало, можно продлить выходные в другие праздники, взяв дополнительные дни отпуска.

Такая возможность выпадет трижды.

Если взять выходные 2–3 мая, то можно получить 5 выходных. 1 мая выпадает на среду.