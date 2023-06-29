Длинные выходные на взморье: в Ниде апартаменты заняты, цены в Паланге и Швянтои удивляют

Похоже, в Палангу на выходные съедется больше всего людей. 83% предложений на Booking.com уже разобраны. 28 июня можно было выбирать из 281 варианта для двоих. Если вы едете вчетвером, можно выбирать из 202 мест.

Если речь идет о троих отдыхающих, то три ночи с 6 по 9 июля обойдутся в 122 евро. В другом месте комната на троих будет стоить на 7 евро дороже.

Отдых семьи с двумя детьми обойдется в сумму, начиная с 222 евро, если вы хотите место с собственной, а не общей душевой.

Если вы не намерены экономить, то в 5-звездочных гостиницах двухместный номер на длинные выходные обойдется в 1230-1503 евро. А три ночи в двухэтажных апартаментах в 2 км от моря будут стоить 3306 евро. В этом месте могут поселиться максимум 14 человек, там 5 спален.

Если вы думаете, что за такие деньги никто апартаменты не арендует, ошибаетесь. На сайте сказано, что вам повезло, обычно апартаменты бывают заказаны.