Длинные выходные на взморье: в Ниде апартаменты заняты, цены в Паланге и Швянтои удивляют

Похоже, в Палангу на выходные съедется больше всего людей. 83% предложений на Booking.com уже разобраны. 28 июня можно было выбирать из 281 варианта для двоих. Если вы едете вчетвером, можно выбирать из 202 мест.
Если речь идет о троих отдыхающих, то три ночи с 6 по 9 июля обойдутся в 122 евро. В другом месте комната на троих будет стоить на 7 евро дороже.
Отдых семьи с двумя детьми обойдется в сумму, начиная с 222 евро, если вы хотите место с собственной, а не общей душевой.
Если вы не намерены экономить, то в 5-звездочных гостиницах двухместный номер на длинные выходные обойдется в 1230-1503 евро. А три ночи в двухэтажных апартаментах в 2 км от моря будут стоить 3306 евро. В этом месте могут поселиться максимум 14 человек, там 5 спален.
Если вы думаете, что за такие деньги никто апартаменты не арендует, ошибаетесь. На сайте сказано, что вам повезло, обычно апартаменты бывают заказаны.
Если едет компания из 8 человек и хочет снять отдельную виллу, то выбора особого не будет – на сегодняшний день остался один вариант. на три ночи он обойдется в 774 евро. Там 4 спальни, гостиная – с двумя спальными местами. Территория огорожена, есть детская площадка, мангал. Вилла площадью 157 кв. м находится в 2 км от моря и в 1,6 км от центра.
В Паланге еще есть, где остановиться, а вот в Ниде, по крайней мере через Booking.com, вариантов осталось очень мало.
Двоим можно выбрать из 24 мест, а четверым - из 10. Самый дешевый вариант на двоих - апартаменты в 2 км от центра за 299 евро. В центре цена подскочит до 450 евро. Для тех, кто не экономит, есть варианты подороже - 1050 евро.
Семье с двумя детьми отдых в выходные будет стоить от 450 до 1617 евро. В Ниде можно остановиться и в мобильных домиках на колесах и на судне. Стоимость домика на 3 ночи - 216 евро, он стоит рядом с центром. В домике двуспальная кровать и два дивана. Для романтиков пока свободна яхта. Ее цена – 334 евро. На яхте два дивана и двуспальная кровать.
В Швянтои на следующие выходные (с четверга по воскресенье) на booking.com осталось 35 вариантов. Самый дешевый из них 159 евро на двоих, 4-звездочная гостиница с завтраками обойдется в 461 евро
Есть варианты на три ночи по программе "все включено" за 605 евро. Самые дорогие апартаменты в Швянтои на следующие выходные обойдется в 777 евро.
Если вы приедете с двумя детьми, то выбирать можно из 28 мест. Цены колеблются в пределах 186-1210 евро за вариант "все включено". Вшестером можно снять виллу за 578 евро.