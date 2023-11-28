Дизайнера возмутила четырехзначная цена за ремонт балкона: он что будет золотой?

Об этой ситуации дизайнер сначала рассказал в социальной сети. Счет за ремонт балкона составил 9280 евро.
В интервью порталу Delfi Статкявичюс сказал, что сначала счет был 12 000 евро. Позже она уменьшилась.
"Кажется, этот как с электричеством в нашей стране. Начался снег, зима, они решили чинить балкон. Этот балкон мой сосед архитектор сам сделал за 500 евро. Но до этого мы получили письмо, в котором сказано, что работы будут стоить 12 000 евро, потом сумма снизилась до 9000. Как-то интересно, разница сразу в 3000 евро. Итак, за работу возьмут, 1000 евро и еще по 4000 евро в карманы начальников. Разве это не аферисты? Сколько может стоить балкон площадью 1,5 кв. м? Он что будет золотым? У нас или золотые туалеты или золотые балконы", – сказал дизайнер.
Статкявичюс сказал, что цену объяснили статусом культурного наследия.
"Они говорят, это Старый город. Но подождите, если объект охраняемый, ведь на здании должна быть какая-то табличка, свидетельствующая об этом. Этот дом точно не входит в число архитектурных ценностей. Кроме того, он построен тогда, когда не было балконов из цемента. Он деревянный, из крепкого дерева, а балкон был железным. Куда увезли железо? Я просил не увозить, оставить в подъезде, но нет, увезли. А сейчас требуют денег, чтобы сделать ограждения балкона", – сказал Delfi дизайнер.
"Полный город разваливающихся балконов, разве их чинят? Замотают зеленой сеткой и все. Ну пускай. Никто не хочет, все борются, буду бороться и я. Понимаете, они делают такие цены, потом меняют и требуют платить. Может, другие с соседями не общаются? А мы поговорили. Все в ужасе, никто их не слышит, не спрашивает ни о чем. Приносят письмо и вешают на стену", – рассказал Delfi дизайнер.
Портал Delfi обратился за комментарием в Mano būstas. По словам пресс-секретаря компании Паулюса Угянскиса, решение о ремонте было принято после несчастья, которое произошло в прошлом году.
"В прошлом году упал балкон в этом доме и только благодаря счастливой случайности удалось избежать несчастья. Тогда мы предложили жителям немедленно принять меры и одобрить ремонт всех балконов в доме, поскольку большая их часть находится в аварийном состоянии. Жители отказались готовить проект", – рассказал Угянскис.
"На данный момент оставшиеся конструкции упавшего балкона не отвечают требованиям безопасности и представляют угрозу как для самих жителей, так и для прохожих, поэтому муниципалитет обязал нас принять меры по восстановлению балкона", – продолжил он.
Угянскис заверил, что все это время жителей призывали принять меры. Он напомнил, что жители могли предложить своего специалиста для выполнения работ, если им не подходила сумма, предложенная подрядчиком на конкурсной основе.
"Если житель найдет, кто выполнит все работы, соблюдая все технологические требования, за 500 евро, как говорит уважаемый Юозас, мы поприветствуем такую инициативу. Правда, перед этим жители должны будут письменно подтвердить, что берут на себя ответственность за качество работ и, не приведи Господи, за возможное падение балкона и нанесение травм человеку или ущерба имуществу.
Вспомните, как 10 лет назад жительница ул. Панерю противилась ремонту балкона, подписала такой документ, а потом через несколько дней вышла на него, а он упал, женщина погибла.
Мы всегда говорим жителям, что не просто так ремонтируем балконы, которые находятся в аварийном состоянии – мы отвечаем за присмотр за зданиями, за безопасность людей и имущества, поэтому делаем это чтобы избежать трагедий и несчастных случаев", – заверил Угянскис.
Что касается цены, он сказал, что в таких случаях проводят конкурс на покупку работ.
"Кстати, на ремонт балконов домов, находящихся в Старом городе Вильнюса муниципалитет выделяет помощь в размере до 80%. Если жители дома номер 2 на ул. Памянкальнё одобрили бы подготовку проекта ремонта всех балконов, то смогли бы претендовать на эту помощь и на хороших условиях отремонтировать сразу все балконы", – сказал Угянскис.