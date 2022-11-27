Дизайнера удивила стоимость вильнюсской елки: пахнет обманом

Статкявичюс обратил внимание на то, что декорации для украшения елки - не новые, их уже использовали.
По словам дизайнера, один и тот же каркас используется уже несколько лет, лапник стоит недорого, а декорации раньше использовались для украшения проспекта Гедиминаса.
"Огни зажглись! Но давайте посмотрим! Пахнет обманом! Каркас не меняется из года в год. Он ничего не должен стоить. Лапник стоит недорого. И старые украшения с проспекта Гедиминаса с листиками, думали, что не заметят. Ноя вижу. Посмотрите. Это для тех, кто ничего не понимает и не ориентируется. Сейчас понятно, почему такая дешевка (сейчас на меня набросятся за то, что заметил). Господа, сохраняйте достоинство", – писал Статкявичюс.
"Это дешевый трюк за огромные деньги. Завтра будет скандал, будут считать, говорить, но ничто не изменится", – сказал дизайнер.
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