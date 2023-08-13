Дизайнер возмущен беспорядком в Паланге: в дюнах не песок, а вонючие мины

В передаче на LNK дизайнер сказал, что за 30 лет Литва изменилась, но про взморье забыли. Он заметил, что больше всего отдыхающих приезжает в Палангу, и люди наносят большой ущерб природе из-за отсутствия туалетов.
"<...> У моря частое явление – стоит мальчик, который только что искупался и кричит маме, а ведь кричать там, где отдыхают люди - некультурно. Мальчик кричит: "Мама, хочу какать". Мама отвечает: "Иди сюда, выкопаю ямку". 30 лет мэры об этом не думают. Берут налоги "на подушку", за въезд, а туалетов нет. Самое смешное, когда я поднял этот вопрос, заявили, что есть туалет и гидрант в Швянтои. Сейчас объявили, что вода грязная, в ней разные грибки, болезни. Конечно, вода ведь теплая. Душа на пляжах тоже нет.
За все эти годы дюны покрылись не песком, они нафаршированы вонючими минами! Вы не представляете, что там сейчас в августе творится – Невозможно идти по лесочку и мечтать, надо идти и смотреть под ноги, чтобы не попасть в д...", – возмущался Статкявичюс.
Он сказал, что не верит в то, что ситуация может измениться. Он надеется, что со временем приведут в порядок железнодорожное сообщение, будут беречь природу, запретят рубить деревья, не будут строить дома, где нельзя.
"<...> Поэтому люди и едут в Турцию, в Египет – всюду, потому что там дешевле, есть души, есть туалеты", – заметил Статкявичюс.
Представитель Palangos komunalinio ūkis Гедиминас Валинявичюс сказал, что его слова Статкявичюса удивили.
"После высказываний Статкявичюса я собрал информацию <...>. Высказывания некорректные, оскорбительные. Пусть он поводит меня по Паланге и покажет, где все это есть. Что значит туалеты закрыты? Есть время их работы - до 20 ч. Около дюн – до 22 ч. Центральные работают до 23 ч. Ни я, ни мои работники в дюны по нужде не ходят. Так кто это делает? Разве не отдыхающие?" – вопрошал он.
Валинявичюс сказал, что это вопрос культуры людей, а не отсутствия инфраструктуры.
"Нужны коммуникации, нужны средства для планирования. Нужно провести канализацию. Многие говорят, что в Латвии есть биотуалеты, но там ширина пляжа – 300 м. Если бы у нас они стояли, то после такой бури, какая была в начале недели, они плавали бы в море", – заметил специалист.