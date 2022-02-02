Погребноюс создавал также одежду для литовских хоккеистов, футболистов, баскетболистов.

Эта коллекция для биатлонистов - самая новая.

"Поскольку в команде 13 человек, а биатлонистов 5, то половину команды одеваю я, они будут заметнее – от них ждут результатов. Наверное, мы увидим их по телевизору", – сказал дизайнер.

Он сказал, что работает с биатлонистами уже 6 лет, это четвертая коллекция для спортсменов-биатлонистов.

"Я создаю одежду для спортсменов, которые участвуют в разных состязаниях - на кубки, в олимпиадах, чемпионатах. Так даже лучше демонстрировать свое творчество, чем на подиуме – так это видит весь мир. Пока у одних демонстрируют манекенщицы, мои коллекции демонстрируют спортсмены", - сказал Погребноюс.