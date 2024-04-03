Диссидентка и монахиня Садунайте похоронена на Веркяйском кладбище в Вильнюсе

Перед похоронами в Костеле Обретения Святого Креста в Вильнюсе прошла месса в память об усопшей. Попрощаться с Н. Садунайте пришли новый министр обороны Лауринас Кащюнас, староста фракции консерваторов в Сейме Радвиле Моркунайте-Микуленене и другие политики.

Во вторник днем ​желающие почтить память усопшей собрались в Вильнюсском ритуальном центре.

Н. Садунайте скончалась в воскресенье, на 86-м году жизни.