Диссидентка и монахиня Садунайте похоронена на Веркяйском кладбище в Вильнюсе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Монахиня-диссидентка советских времен Нийоле Садунайте была похоронена в среду на Веркяйском кладбище столицы.

Перед похоронами в Костеле Обретения Святого Креста в Вильнюсе прошла месса в память об усопшей. Попрощаться с Н. Садунайте пришли новый министр обороны Лауринас Кащюнас, староста фракции консерваторов в Сейме Радвиле Моркунайте-Микуленене и другие политики.

Во вторник днем ​желающие почтить память усопшей собрались в Вильнюсском ритуальном центре.

Н. Садунайте скончалась в воскресенье, на 86-м году жизни.

Ф. Н. Садунайте награждена Памятной медалью 13 Января (1992 г.), Командорским Большим крестом ордена Креста Витиса (1998 г.) и Медалью Независимости Литвы (2000 г.). В 2017 году монахиня была удостоена Премии Свободы.

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