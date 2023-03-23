Дискуссия: в каком представительстве нуждается русскоязычная Клайпеда?

Кто их представляет, нуждаются ли они в представительстве на муниципальном уровне? Как живут нацобщины после начала войны в Украине? Как и какие акценты расставлять в разговоре о русских Литвы, учитывая то, что отношения к ним в литовском обществе ухудшилось, а некоторые даже склонны не афишировать свою национальную идентичность?

Участники дискуссии:

Габриэле Бурбулите-Цискаришвили, политолог, Клайпедский университет

Ярослав Дворак, профессор, заведующий кафедрой государственного управления и политических наук Клайпедского университета

Родион Петров, художник

Дмитрий Семенов, модератор, журналист Delfi

Дискуссия проходит на русском языке.

Трансляция доступна на сайте ru.delfi.lt, а также на каналах портала в Youtube и Facebook.

Организаторы — Центр исследований Восточной Европы и портал Delfi.

Начало эфира в 15.00