Дискуссия: в каком представительстве нуждается русскоязычная Клайпеда?

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В Литве падает популярность партий, представляющих национальные общины, в том числе и этнических русских. Отдельных партий или политических комитетов, которые на прошедших муниципальных выборах в Клайпеде строили бы свою программу на защите интересов и нужд русской общины, в этот раз не было. На ситуацию повлияла и война России против Украины. Однако общины, несмотря на сократившееся представительство, никуда не делись. В Клайпеде около 20 процентов жителей — этнические русские.

Кто их представляет, нуждаются ли они в представительстве на муниципальном уровне? Как живут нацобщины после начала войны в Украине? Как и какие акценты расставлять в разговоре о русских Литвы, учитывая то, что отношения к ним в литовском обществе ухудшилось, а некоторые даже склонны не афишировать свою национальную идентичность?

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Участники дискуссии:

Габриэле Бурбулите-Цискаришвили, политолог, Клайпедский университет

Ярослав Дворак, профессор, заведующий кафедрой государственного управления и политических наук Клайпедского университета

Родион Петров, художник

Дмитрий Семенов, модератор, журналист Delfi

Дискуссия проходит на русском языке.

Трансляция доступна на сайте ru.delfi.lt, а также на каналах портала в Youtube и Facebook.

Организаторы — Центр исследований Восточной Европы и портал Delfi.

Начало эфира в 15.00

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