aA
Дискуссия, организованная Центром исследования Восточной Европы, посвящена обсуждению возможных сценариев развития политической, экономической и социальной жизни России. В ней примут участие:

Раса Юкнявичене, депутат Европарламента, вице-председатель Группы ЕНП;
Пятрас Вайтекунас, литовский дипломат, бывший посол в Украине;
• Илья Куса, эксперт Института будущего Украины;
• Виктор Андрусив, политолог, советник министра внутренних дел Украины.

Дискуссию на русском модерирует Владимир Лаучюс, старший аналитик Центра восточноевропейских исследований.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Aliaksandr Kudrytski

Dramatiškai iš Mariupolio pabėgęs vyras – apie akistatą su rusų kariais: yra kuo juos papirkti

Delfi Plius Pranas Šarpnickis

Tarpukario Kaunas išgyveno banko apiplėšimą: gerai suplanuotas nusikaltimas virto tragikomedija, dėl kurios juoku leipo net teisėjai

M360 Premium Vija Urbanavičienė

Vidinė komunikacija krizės akivaizdoje: kaip sutelkti darbuotojus, kai mintyse vien karas?

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

Turtingiausi kino žmonės, kurie veda šią industriją į priekį: kai kurie sąrašo vardai nustebins

Delfi Plius Snieguolė Miceikaitė

Teisininkas atsako: ar galima parduoti namą, jei jo bendraturtis su tuo nesutinka?

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Išsamus Vaivos Budraitytės 2022 metų horoskopas kiekvienam Zodiako ženklui: pokyčiai jau ne už kalnų

Delfi Plius Viktorija Rimaitė

Krauju pažymėta paskutinio caro istorija: neįtikėtinas bolševikų sadizmas ir jauniausios caraitės paslaptis

TOP новостей

Taupymas

Центробанк Литвы представил сценарии воздействия войны на экономику нашей страны: возможны три варианта (4)

В условиях неопределенности Центробанк подготовил три...

Maxar Technologies palydovo užfiksuoti nuniokoti miestai po Rusijos karinių atakų Ukrainoje. Karas Ukrainoje

Война в Украине. ВСУ: у российских войск запасов боеприпасов осталось на 3 дня

Война в Украине продолжается уже почти месяц....

Эксперты оценили способы обуздания цен: перетерпеть в это время было бы сложно (1)

В Литве обсуждают меры по сдерживанию роста цен....

Советник президента Литвы: останавливать надо торговлю с Россией, а не тягачи (3)

Старший советник президента Литвы Ирена Сегаловичене...

Fitch: война в Украине и санкции усугубят инфляцию в странах Балтии (3)

Война в Украине и санкции в отношении России и...