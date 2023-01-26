Такой негативный настрой жителей Литвы вызван вторжением России в Украину. Как большинство литовского общества относится к дискуссиям о русском языке, культуре? Как это влияет на местное сообщество русских и новую волну мигрантов из России, как они ощущают себя сами в этом контексте?

Начало трансляции в 18:30

Участники дискуссии:

▪️Павел Лавринец, заведующий кафедрой русской филологии Вильнюсского университета;

▪️Альгис Раманаускас, блогер, ведущий;

▪️Владимирас Лаучюс, старший аналитик Центра исследований Восточной Европы;

▪️Илья Шепелин, журналист.

Модератор - Дмитрий Семенов, журналист ru.Delfi.lt.

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