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Неправительственная организация Diversity Development Group и отдел этнических исследований Социологического института при Литовском центре социальных наук в сентябре 2022 года провели исследование, которое показало, что в Литве растет враждебность по отношению к русским. 74,6% опрошенных указали, что отношение к русским, проживающим в Литве, значительно ухудшилось или скорее ухудшилось, чем улучшилось. В 2021 году так думали 26,7%.

Такой негативный настрой жителей Литвы вызван вторжением России в Украину. Как большинство литовского общества относится к дискуссиям о русском языке, культуре? Как это влияет на местное сообщество русских и новую волну мигрантов из России, как они ощущают себя сами в этом контексте?

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Начало трансляции в 18:30

Участники дискуссии:

▪️Павел Лавринец, заведующий кафедрой русской филологии Вильнюсского университета;

▪️Альгис Раманаускас, блогер, ведущий;

▪️Владимирас Лаучюс, старший аналитик Центра исследований Восточной Европы;

▪️Илья Шепелин, журналист.

Модератор - Дмитрий Семенов, журналист ru.Delfi.lt.

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