Директора компании суд признал виновным в нарушении правил безопасности труда

Суд выяснил, что С.Й., занимавший пост директора и отвечавший за безопасность условий труда и здоровье работников, должен был создать безопасные условия труда, но на деле с 26 июня 2009 по 12 ноября 2015 года не выполнял эти требования.

Суд доказал, что по этой причине двое работников компании, во время работы контактировали с опасным для здоровья веществом – диоксидом кремния (бесцветные кристаллы практически нерастворимые в воде, заработали профессиональное заболевание – силикоз и скончались от этой болезни.

Несмотря на то, что С.Й. свою вину не признал, суд, оценив все собранные материалы по этому делу, констатировал, что С.Й. виновен в том, что работники заболели, поскольку не создал безопасные условия труда.