Директор Литовского центра социальных наук Богуслав Гружевский сказал, что такой уровень распределения средств показывает низкую социальную зрелость общества. По словам Гружевского, если сравнивать социальную зрелость с классами в школе, то можно сказать, что жители Литвы в этом вопросе - четвероклассники.

"Это показывает уровень социальной зрелости общества. Если сказать честно, то сейчас картина неважная. Тут важно обратить внимание не только на то, что 25 млн. евро не распределены, ведь деньги остаются в бюджете и не пропадают. Это проблема низкой сознательности жителей", – сказал Гружевский.

"Если мне надо было сказать, в каком мы классе, я бы сказал, что в 3 или 4. Мы еще не окончили начальную школу", – уверяет он.

Кроме того, по его словам, распределение этих 1,2% ПН – это показатель, умеем ли мы жить в демократическом обществе.

"Представьте, государство наделяет людей частью своей власти, чтобы они могли формировать общественное пространство, а мы этим не пользуемся. (...) Это плохо тем, что так мы показываем, что мы демократическими средствами не умеем формировать желаемый дизайн публичного пространства", – заметил Гружевский.

"Мы часто виним власти в том, что деньги госбюджета используют не так, так в этом случае можно сделать, как вы хотите. А мы этого не делаем", – прибавил он.

Гружевский также предлагает сделать так, чтобы эти 1,2% за тех, кто не их не использует, могли бы перенаправить другие люди.

"Может, можно предоставить это право перераспределения 1,2% другим. Я думаю, есть люди, которые и 25% распределят, а, может, и больше. Надо подумать, может, как-то можно обязать такого человека, чтобы повысить процент помощи, увеличить процент сознательных людей", – пошутил директор центра.