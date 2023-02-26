Директор Центра мониторинга прав человека: показатель бедности в Литве не меняется

В теневом отчете неправительственных организаций, который в минувший вторник был передан ООН, критикуется медленный прогресс в сфере прав человека в Литве, обращают внимание на бедность, отчужденность людей-инвалидов, неважную ситуацию с контролем ВИЧ и недостаточные улучшения в сфере прав ЛГБТ+ и цыган.

"В международном контексте эти решения значительно устарели. Например, что я имею в виду, скажем, есть перемены в сфере обеспечения прав трансгендерных личностей, подготовили описание лечения, но если посмотреть содержание и используемую лексику, то она не отвечает стандартам прав человека", – сказала Юшкайте.

Трансгендерные личности в Литве до сих пор не могут делать необходимые операции, в документах используется устаревшая лексика, не учитываются потребности несовершеннолетних трансгендерных личностей.

Юшкайте акцентировала еще одну проблему – бедность. По ее словам, 1/5 жителей в стране живет у черты бедности.

"Показатели бедности практически не меняются, из года в год у нас бедствует 1/5 жителей", – отметила специалист.

"Это явный сигнал государству - оно должно заботиться обо всех. Когда в стране такой уровень бедности, а мы равняемся на запад, часто наши политики говорят, что "мы - часть западного общества или мира". Но 1/5 живущих в бедности и то, что это количество не меняется, это не серьезно, не солидно", – сказала Юшкайте.

Она подчеркнула, что больше всего с нищетой и бедностью сталкиваются цыгане. По данным специалиста, в 2015–2020 гг. показатель бедности среди цыган не менялся – 96% жили за чертой бедности.

"Возьмем другие группы, например, людей-инвалидов, в этой группе тоже высокий показатель бедности - больше 40%", – прибавила Юшкайте.

По ее словам, бедность - та проблема, которую должно решать государство, и делать это надо серьезнее и скорее.