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Литовская дирекция автомобильных дорог и полиция обращают внимание на незаконную торговлю дарами леса и овощами и фруктами вдоль дорог.
Grybų ir uogų prekyba
Grybų ir uogų prekyba
© Romas Sadauskas-Kvietkevičius

В летне-осенний период на дорогах Литвы увеличивается количество таких торговых точек. Там продают в основном дары леса. Такие торговые места вырастают на дорогах с интенсивным движением.

Из-за таких действий на дорогах фиксируются аварийные ситуации: отвлекают внимание жителей, водители резко тормозят, нарушая правила, останавливаются там где этого делать нельзя, ходят через дорогу, стоящие у дороги машины ухудшают видимость другим водителям.

По словам главы дирекции Ремигиюса Липкявичюса, торговцы стоят у самой обочины, на съездах с дороги или даже на автобусных остановках, на стоянках для отдыха.

"Торговцы ставят под угрозу не только свою жизнь и безопасность, но и безопасность других участников движения. Поэтому мы просим представителей соответствующих служб поддержать порядок на дорогах", – сказал Липкявичюс.

По закону о дорогах, у дорог нельзя заниматься никакой деятельностью, если не получено разрешение владельца дорог.

Владелец литовских дорог - ЛДАД, которая не выдает разрешения на торговлю у дорог. За нарушение закона грозит штраф.

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