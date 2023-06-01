Дирекция автодорог: после установки систем измерения средней скорости количество погибших уменьшилось в 8 раз

"В 2021 г. количество погибших на дорогах страны уменьшилось на 17 проц., т.е. на 30 потерь меньше, чем в предыдущие годы. 9 из них сохранены на новых установленных отрезках измерителей средней скорости. В 2022 г. количество смертей уменьшилось еще больше, на 18 проц., и 14 человек были спасены на участках системы измерения средней скорости", - в среду в парламентском Комитете по экономике сказал М. Швайкаускас.

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"Статистически установка систем измерения средней скорости за один год позволила в 8 раз сократить количество погибших и на 59 проц. количество раненых. (...) Литва – единственная страна ЕС, которая с 2011 по 2021 год вдвое сократила число смертей на дорогах", - подчеркнул он.

М. Швайкаускас утверждает, что в настоящее время на государственных дорогах установлено 70 фоторадаров скорости и 131 система измерения средней скорости. По его словам, в 2024 г. планируется установка 50 дополнительных систем измерения средней скорости.

"За 1 день фиксируется около 2,5 тыс. случаев превышения скорости. Теперь у нас есть возможность фиксировать нарушения, не только скорость измеряется, но и проверяются техосмотр, страховые и дорожно-налоговые нарушения", - сказал глава ДАДЛ.

Наконец, М. Швайкаускас указал, что основной целью является дальнейшее снижение числа смертей на дорогах и достижение того, чтобы в 2050 г. не приходилось ни одного погибшего на дорогах на миллион жителей.

"Наша основная цель, предусмотренная в программе Министерства коммуникаций и транспорта – снижение смертности на дорогах. В 2020 г. у нас было 62 случая смерти на 1 млн. жителей, цель на 2025 год – 45 смертей на 1 млн. жителей, в 2030 г. – 30 смертей на 1 млн. жителей. А цель на 2050 г. – 0", – пояснил М. Швайкаускас.

"Мы решаем задачи комплексными мерами, мы нацелены не только на то, чтобы к 2050 г. свести к нулю количество смертельных случаев и самых болезненных дорожно-транспортных происшествий, но и сформировать у водителей привычку соблюдать разрешенную скорость", - утверждал он.