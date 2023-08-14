Диетолог вырастила в своем огороде гигантский баклажан

В магазинах продают баклажаны размером с ладонь, весом по 200 г. В среднем баклажан весит 400 г.

На сайте rekordai.lt сообщается, что в 2013 г. в Электренай Генуте Рауделюнене вырастила баклажан весом 1,341 кг. Пока это самый большой из выращенных в Литве баклажанов.

Диетолог Шиленскене вырастила свой баклажан в Молетском районе.

Рита посадила баклажаны в этом году впервые. Это второй плод, который она сняла с кустов баклажана. Первый весил 560 г.

"Мы с мужем в этом году разбросали по огороду компост. Не использовали никакие удобрения и химию. Чтобы не надо было полоть, муж скосил траву, а я посыпала землю мульчой. Еще несколько раз поливала растения натуральными удобрениями на крапиве и все", – рассказала она, как ей удалось вырастить такой большой овощ.

Баклажан любит тепло, поэтому в Литве эти растения выращивают в теплицах.

Шиленскене выращивала их на грядке, поэтому накрывала агропленкой.