Диетолог вырастила в своем огороде гигантский баклажан

В магазинах продают баклажаны размером с ладонь, весом по 200 г. В среднем баклажан весит 400 г.
На сайте rekordai.lt сообщается, что в 2013 г. в Электренай Генуте Рауделюнене вырастила баклажан весом 1,341 кг. Пока это самый большой из выращенных в Литве баклажанов.
Диетолог Шиленскене вырастила свой баклажан в Молетском районе.
Рита посадила баклажаны в этом году впервые. Это второй плод, который она сняла с кустов баклажана. Первый весил 560 г.
"Мы с мужем в этом году разбросали по огороду компост. Не использовали никакие удобрения и химию. Чтобы не надо было полоть, муж скосил траву, а я посыпала землю мульчой. Еще несколько раз поливала растения натуральными удобрениями на крапиве и все", – рассказала она, как ей удалось вырастить такой большой овощ.
Баклажан любит тепло, поэтому в Литве эти растения выращивают в теплицах.
Шиленскене выращивала их на грядке, поэтому накрывала агропленкой.
"Знакомые говорят, что выращивают баклажаны в теплицах, но там они либо плохо растут, либо дают небольшой урожай. Кажется, чем меньше заботишься, тем лучше результат", – шутила диетолог.
Сначала из всего баклажана Шиленскене хотела приготовить рагу, но плод большой, на двоих получилось бы слишком много. Поэтому половина пойдет в рагу, а другая будет замаринована с чесноком и маслом.
"Поскольку я - диетолог, ем здоровую пищу. Стараюсь использовать натуральные продукты. А баклажан - чудо овощ против старения, он помогает контролировать вес, полезен для сосудов и желудка", – сказала Шиленскене.
Многие портят этот овощ, поскольку неправильно его готовят.
"Люди жарят баклажан на плохом масле, обваливают в муке и жарят до хруста, – рассказала диетолог, заметив, что от такого блюда не будет никакой пользы. – Он впитывает много масла. Вместо того, чтобы готовить баклажан на хорошем оливковом масле, люди портят его рафинированным рапсовым, подсолнечным и другими видами масла".
Диетолог рекомендует жарить баклажан на хорошем оливковом масле и не жалеть масла.
"Баклажан любит температуру и обработку. если его плохо обработать, он получится резиновым. Можно использовать для жарки оливковое масло и получить двойную пользу, – советует Шиленскене. – Соусы тоже должны быть натуральными, например, из свежих помидоров, лимонный сок. Из баклажана можно готовить рагу, бутербродные намазки".