Диана Науседене привилась от COVID-19

"Супруга президента привилась от коронавируса 23 июня вакциной BioNTech и Pfizer - Comirnaty", – информировала служба президента.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в мае критиковал Науседене, сказав, что "было бы обидно", если бы она не привилась от COVID-19 и своим примером не призвала бы других прививаться от болезни.

Науседа сказал, что министр обвиняет его супругу, "не понимая сути ситуации", после чего Ландсбергис извинился перед Науседене. Президент сказал, что его супруга привьется тогда, когда ей разрешит семейный врач.

Главы страны, в их числе и президент, привились вакциной AstraZeneca 22 марта, чтобы продемонстрировать доверие к этой вакцине. В Литве в общей сложности привиты 44,2% жителей.