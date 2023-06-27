Диабетикам нужно больше: 150 тест-полосок в месяц недостаточно

«Доступность мер по контролю диабета значительно улучшилась, но если учесть, что еще необходимо, нашим учреждениям здравоохранения еще предстоит много работать», - сказала А. Адомайтите на пресс-конференции, организованной комитетом Сейма по делам здравоохранения.
По ее словам, из 8 тыс. больных сахарным диабетом 1 типа, 4 тыс. пациентов используют умные технологии для контроля заболеваний – гликемические датчики.
«На сегодняшний день у нас более 8 тыс. больных сахарным диабетом 1 типа в Литве. Из них 4 тыс. использует умные технологии для контроля - непрерывные гликемические датчики. Это выгодно государству экономически, потому что один такой пациент экономит государству около 2000 евро на расходах на здравоохранение в год. Это огромный экономический эффект, рассчитанный на масштабы Евросоюза», - сказала А. Адомайтите.
Однако другая половина больных не может пользоваться датчиками контроля глюкозы, поэтому они по-прежнему контролируют заболевание с помощью гликемических полосок, компенсация которых, по мнению А. Адомайтите, слишком низкая.
«У тех, кто не может использовать гликемические датчики физиологически, например, аллергия на клей, тефлон, пластик — причин много. Такие люди до сих пор пользуются гликемическими полосками», — отметил консультант по диабету.
«К сожалению, приходится констатировать, что даже для детей, получающих 150 диагностических полосок в месяц, это количество полосок вдвое превышает минимально необходимое для обеспечения хотя бы минимального контроля», — добавила она.
А. Адомайтите отмечает, что диабетикам необходимо измерять уровень глюкозы в крови до и после каждого приема пищи, поэтому запас полосок быстро заканчивается.
«Согласно рекомендациям эндокринологов, гликемию следует измерять до и после каждого приема пищи и не менее 3 раз в течение ночи. После подсчета всех этих раз получаем, что минимально возможное количество измерений с помощью диагностических полосок должно быть от 8 до 10 раз в сутки. А это значит, что нам потребуется не менее 300 диагностических полосок в месяц», — сказала она.
Столько же диагностических полосок необходимо для больных сахарным диабетом 2 типа, сказала А. Адомайтите.
«То же самое было бы верно, если бы мы говорили о больных диабетом 2 типа, которых лечат постоянными многократными инъекциями инсулина. Их гликемический контроль также требует тех же мер и в тех же количествах, потому что они должны измерять себя перед каждым приемом пищи, после каждого приема пищи и корректировать свои инъекции, как это делают люди с диабетом 1 типа», — сказала она.
Поэтому, по мнению консультанта, государство должно учитывать реальное состояние здоровья населения и необходимые ему методы лечения.
«Нам бы очень хотелось, чтобы наши власти учитывали не только бумажный диагноз, но и реальное состояние здоровья и методы лечения, необходимые для того или иного заболевания. В настоящее время существует более 30 типов диабета. Мы упомянули только два основных, наиболее распространенных типа диабета", - подчеркнула А. Адомайтите.
Министерство увеличит объем компенсационных мер
В апреле Минздрав сообщил, что с 1 июля увеличится объем компенсаций для больных сахарным диабетом. Взрослым возмещаются расходы на иглы, необходимые для введения лекарства.
Люди в возрасте 24 лет и старше с диабетом 1 типа, которые используют только диагностические тест-полоски для оценки гликемии и которым не возмещаются расходы на аренду инсулиновых помп со встроенными датчиками непрерывного измерения глюкозы или стоимость системы непрерывного мониторинга глюкозы, получат до 300 полосок больше, т.е. пациенты смогут получать до 1200 полосок в год.
До изменения этой группе пациентов возмещали 900 полосок в год.
Людям в возрасте 24 лет и старше, страдающим диабетом 2 типа и принимающим инсулин, будет возмещено в два раза больше полосок, чем раньше, то есть пациенты смогут получать до 600 полосок в год.
Изменения коснутся и возмещения расходов на иглы. В настоящее время иглы для инсулиновых ручек компенсируются только для детей, но эти инструменты смогут получить и взрослые пациенты с сахарным диабетом 1 или 2 типа, использующие специальную ручку для инъекции инсулина. 1 инсулиновая игла в день будет возмещена.
Эти изменения коснутся почти 30 тысяч. больных, а на компенсацию мероприятий будет выделено чуть более 2 млн. евро бюджетных средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).