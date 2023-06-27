Диабетикам нужно больше: 150 тест-полосок в месяц недостаточно

Однако другая половина больных не может пользоваться датчиками контроля глюкозы, поэтому они по-прежнему контролируют заболевание с помощью гликемических полосок, компенсация которых, по мнению А. Адомайтите, слишком низкая.

«На сегодняшний день у нас более 8 тыс. больных сахарным диабетом 1 типа в Литве. Из них 4 тыс. использует умные технологии для контроля - непрерывные гликемические датчики. Это выгодно государству экономически, потому что один такой пациент экономит государству около 2000 евро на расходах на здравоохранение в год. Это огромный экономический эффект, рассчитанный на масштабы Евросоюза», - сказала А. Адомайтите.

«Доступность мер по контролю диабета значительно улучшилась, но если учесть, что еще необходимо, нашим учреждениям здравоохранения еще предстоит много работать», - сказала А. Адомайтите на пресс-конференции, организованной комитетом Сейма по делам здравоохранения.

«У тех, кто не может использовать гликемические датчики физиологически, например, аллергия на клей, тефлон, пластик — причин много. Такие люди до сих пор пользуются гликемическими полосками», — отметил консультант по диабету.

«К сожалению, приходится констатировать, что даже для детей, получающих 150 диагностических полосок в месяц, это количество полосок вдвое превышает минимально необходимое для обеспечения хотя бы минимального контроля», — добавила она.

А. Адомайтите отмечает, что диабетикам необходимо измерять уровень глюкозы в крови до и после каждого приема пищи, поэтому запас полосок быстро заканчивается.

«Согласно рекомендациям эндокринологов, гликемию следует измерять до и после каждого приема пищи и не менее 3 раз в течение ночи. После подсчета всех этих раз получаем, что минимально возможное количество измерений с помощью диагностических полосок должно быть от 8 до 10 раз в сутки. А это значит, что нам потребуется не менее 300 диагностических полосок в месяц», — сказала она.