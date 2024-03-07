ДГБ: в Литву прибывают лица с радикальными взглядами, но нарастания радикализма в мусульманской общине не наблюдается

"В мусульманской общине Литвы не наблюдается проявлений нарастания радикализма, хотя среди прибывших в Литву граждан третьих стран выявляются лица с радикальными взглядами. У них нет намерений к насилию, но они не признают демократию, выражают антизападные или антисемитские взгляды", – говорится в документе Департамента госбезопасности (ДГБ) и Второго департамента оперативной службы (ВДОС).

По данным разведки, в Литве нет прямой и организованной популяризации исламистской идеологии, в стране нет действующих за рубежом мусульманских организаций и движений или групп их поддержки. Однако, согласно докладу об оценке угрозы национальной безопасности, доступность такой идеологии и пропаганды в интернете создает риск самостоятельной радикализации личности.