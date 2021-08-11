ДГБ: у беспорядков возле Сейма Литвы были признаки антигосударственной деятельности

"После имевших место во вторник вечером и ночью беспорядков возле Сейма есть основания считать, что антиправительственные протесты перерастают в дестабилизирующие государство действия", – говорится в присланном в среду BNS комментарии департамента.

Как отмечает ДГБ, нападение на парламент и его депутатов, а также на поддерживающих общественный порядок правоохранителей с палками и камнями "приобретает черты антигосударственной деятельности".

"Такими действиями пересекается черта между правом на мирные протесты и ответственностью за насильственные выпады", – говорится в комментарии.

ДГБ утверждает, что собирает и проверяет дополнительную информацию об обстоятельствах протеста возле Сейма и на месте задержания нелегальных мигрантов в Руднинкай, а также возможную координацию этих событий, связи между лицами, участвовавшими в протестах последнего времени.

Департамент утверждает, что пока не зафиксировал основанного на доказательствах участия зарубежных стран в протестах последнего времени, однако отмечает, что в них активно участвуют осужденные за антигосударственную деятельность и прибегающие к антилитовской риторике лица, а также на них воспроизводятся враждебные для Литвы российский и белорусский нарративы.

Около 5 тыс. человек во вторник собралось возле Сейма в Вильнюсе, чтобы выразить несогласие с планируемыми правительством ограничениями для не имеющих иммунитета от коронавируса людей.

После окончания заседания Сейма часть участников протеста заблокировала выходы из здания парламента и выезды из внутреннего двора. Когда правоохранители попытались оттеснить их от здания, начались беспорядки – в правоохранителей полетели бутылки, сигнальные ракеты, против участников протеста был применен слезоточивый газ.

Во время беспорядков пострадало 18 правоохранителей, трое в больнице.

В связи с беспорядками начато досудебное расследование, задержано 26 человек.