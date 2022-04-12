ДГБ предупреждает: вырос риск для путешествующих в Россию и Беларусь, литовцев пытаются вербовать

По данным ведомства, спецслужбы этих стран предпринимают более активные действия по вербовке литовских граждан, прибывающих в Россию и Беларусь.

"Эффективные контрразведывательные меры, применяемые литовскими спецслужбами, препятствовали разведывательным возможностям враждебных государств в Литве, поэтому в последние годы активизировались службы враждебных государств за пределами их территорий — установление контактов с гражданами Литвы и попытки вербовки во время посещения России или Беларуси", - говорится в сообщении департамента.

Разведка предупреждает, что среди основных объектов вербовки — лица, имеющие возможность регулярно посещать Россию или Беларусь.

ДГБ отмечает, что разведку враждебных государств интересует не только те, кто имеет доступ к секретной информации или занимает высокие посты.

"Российские спецслужбы имеют тенденцию вербовать всех, кого они могут завербовать, и позже решать, для каких целей они могут использовать агентов, например, для сбора визуальной информации, распространения пропаганды, связи и поддержки других операций", — говорится в сообщении.

Для установления контакта службы могут принимать такие меры, как моделирование инцидента с правоохранительными, миграционными или иными органами, конфликты с преступниками, угрозы ограничения доступа в Россию или Беларусь по бюрократическим причинам.

ДГБ призывает граждан Литвы, направляющихся в Россию и Беларусь, быть бдительными и ответственными.