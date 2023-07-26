ДГБ не видит угроз национальной безопасности из-за Дробязко

"У Департамента государственной безопасности нет разведывательных данных, которые они могли бы предоставить лицам, принимающим решения, относительно угрозы, которую представляет человек для государственной безопасности. Разведывательная служба не имеет полномочий оценивать нравственные аспекты поведения граждан", - говорится в комментарии ДГБ порталу LRT.lt.

В ДГБ в конце июня поступил запрос Департамента миграции относительно М. Дробязко, в отношении которой члены Сейма хотели инициировать процедуру лишения гражданства Литвы.

Члены Сейма инициировали аннулирование литовского гражданства М. Дробязко и обратились в Министерство внутренних дел (МВД).

Министр внутренних дел Агне Билотайте ранее сказала, что видит моральное основание для лишения фигуристки М. Дробязко гражданства Литвы, предоставленного в порядке исключения.

Однако в июне министр отметила, что решение будет зависеть от оценки спецслужб и Президентуры.