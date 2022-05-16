"ДГБ не отодвинул этот процесс в сторону, за этими процессами следят, мы с ними разговариваем. ДГБ действительно делает свою работу: информация доводится до лиц, принимающих решения, учреждений, идет очень тесное сотрудничество по широкому кругу вопросов. ДГБ выполняет свою функцию", - заявил в понедельник журналистам в Сейме Дарюс Яунишкис.

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Он принял участие в заседании Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне, на котором обсуждался отчет об оценке угроз национальной безопасности.

На нем обсуждалась деятельность сторонников Палецкиса, их поездки в Минск для встреч с официальными лицами, участие 9 мая в праздновании так называемого Дня Победы. Тогда одна из них, Эрика Швенчёнене, попросила Александра Лукашенко продлить действие безвизового режима, чтобы литовцы могли дешевле покупать удобрения и топливо.

По словам литовских официальных лиц и политиков, хотя эти лица эксплуатируются пропагандой враждебного государства, в Литве до сих пор нет оснований для привлечения их к юридической ответственности.

"Люди едут во враждебные нам страны, формируют определенные нарративы, присылают видеоизображения и навязывают свое мнение, что они якобы представляют народ, - по правде говоря, я не знаю, кто дал им такие полномочия. С другой стороны, мы живем в демократическом государстве, каждый может высказывать свое мнение до тех пор, пока оно не выходит за определенные рамки, до тех пор, пока эта пропаганда или определенные действия не вызывают беспорядков или других угроз государству", - сказал директор ДГБ.

По его словам, если бы эта деятельность перешла в открытое вредительство государству, то можно было бы применять ответственность.

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас проинформировал о том, что планируется пересмотреть положения Уголовного кодекса о преступлениях против независимости Литовского государства, его территориальной целостности и конституционного устройства.

По мнению главы комитета, Уголовный кодекс необходимо адаптировать к новым реалиям.

С другой стороны, он сказал, что поездки в Минск сторонников Палецкиса не оказывают существенного влияния на литовское общество.

"Возможно, полушутя в ​​их адрес (сторонников Палецкиса) я говорю, что если это база влияния режима Лукашенко в Литве, то, я думаю, мы неплохо выглядим с точки зрения национальной безопасности", - сказал глава КНБО.

Группа людей, назвавшаяся делегацией граждан Литвы, впервые ездила в Беларусь в январе. Они заявили, что хотят восстановить отношения Вильнюса с минским режимом. Позже были и другие визиты, в последний раз они праздновали так называемый День Победы в Минске 9 мая.

Большинство из этих людей являются членами нового движения бывшего лидера Социалистического народного фронта Палецкиса - "Заря справедливости".