ДГБ: на протестах против расселения мигрантов не фиксируется деятельность антигосударственных групп

"ДГБ пока не фиксирует деятельности антигосударственных организаций или антигосударственных вооруженных групп, как это оговаривается в Уголовном кодексе, а также сознательного выполнения задач какого-нибудь зарубежного государства против интересов Литвы", - говорится в представленном во вторник BNS комментарии.

"Однако если использовать более широкий, свойственный политикам лексикон, то можно согласиться, что агрессивное сопротивление участников протеста законным действиям сотрудников правоохраны представляет собой потенциальную угрозу безопасности людей и не служит интересам общества и государства", - говорится в нем.

В Шальчининкском районе, на территории Руднинкского полигона, где намечается поселить нелегальных мигрантов, несколько десятков человек в понедельник вечером собрались на акцию протеста на подступах к территории и заблокировали подъезд к полигону. После того, как люди несколько раз отказались выполнить требования сотрудников правоохраны, они были оттеснены с дороги силой.

Потом на эту территорию ворвались лица, которые подожгли покрышки, нанесли легкие ранения двум правоохранителям и снова заблокировали подъезд к территории. Для разгона ворвавшихся на территорию был применен слезоточивый газ.

Министр внутренних дел Агне Билотайте расценивает эту акцию протеста как "провокацию и антигосударственную деятельность".

В комментарии ДГБ также подчеркивается, что в радикализации настроений в литовском обществе, нагнетании в нем противостояния могут быть заинтересованы враждебно настроенные по отношению к Литве зарубежные государства, недовольные внешней политикой нашей страны, поддерживающей демократию в регионе.

Кроме того, волнения в обществе и столкновения общественных групп с правоохраной могут использоваться в целях ослабления способностей Литвы осуществлять поддержку демократических процессов в соседних странах.

Как утверждает разведка, ДГБ пристально следит за потоками прибывающих мигрантов, среди которых могут быть и имеющие связи с террористическими группировками.

В этом году в Литву уже попыталось попасть в общей сложности более 2,8 тыс. мигрантов. Из-за их наплыва Литва объявила экстремальную ситуацию в государственном масштабе. Должностные лица страны считают, что возросший поток миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы.