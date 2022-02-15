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Вероятность провокаций и протестов во время мероприятий по случаю 16 февраля возросла, сообщает Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы.
ДГБ Литвы: выросла вероятность протестов и провокаций на мероприятиях по случаю 16 февраля
© DELFI / Josvydas Elinskas

По его оценкам, во время празднования Дня восстановления государства в среду вероятны провокации, протестами могут попытаться воспользоваться невлиятельные, но агрессивные группы, провоцирующие волнения в обществе.

"Прокремлевски настроенные деятели, распространители теорий заговора о пандемии COVID, лица, заинтересованные в радикализации общественных настроений и дестабилизации страны, прямо или намеками призывают к провокациям", — говорится в сообщении.

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ДГБ и ранее предупреждал, что с учетом тенденций в Литве и других Западных странах вероятность насильственных выпадов во время протестов в настоящее время возросла.

"В последнее время, помимо мирных участников, к мероприятиям привлекаются сторонники политического экстремизма, правящих режимов Кремля и Минска, склонные к агрессивному поведению", — говорится в сообщении спецслужбы.

"По мнению ДГБ, такой ход событий вероятен и на массовых мероприятиях, посвященных 16 февраля", — добавляет разведка.

Департамент также предоставил лицам, принимающим решения, и ответственным органам информацию о потенциальных рисках провокаций.

В августе прошлого года после митинга против ограничений из-за пандемии возле Сейма возникли беспорядки. В рамках досудебного расследования по этому делу предъявлены подозрения более чем 100 лицам.

Свое недовольство протестующие выразили и во время празднования 13 января на площади Независимости, когда они освистали премьер-министра Ингриду Шимоните и спикера Сейма Викторию Чмилите-Нильсен.

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