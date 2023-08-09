ДГБ Литвы предупреждает: кто может быть мишенью белорусских служб

Напомним, что для вербовки используют следующие рычаги давления: положительное отношение человека к белорусскому режиму, занятие контрабандой или другой нелегальной деятельностью, заинтересованность в посещении Беларуси из-за бизнеса или наличия родственников.

ДГБ известны случаи, когда жителей Литвы вербовали, применяя шантаж и психологическое давление, говорили, что отменят запрет на въезд в Беларусь, если люди согласятся сотрудничать с белорусской разведкой", – пишет ДГБ.

"Во время таких опросов белорусские службы собирают информацию о политических взглядах людей, их рабочих местах, пытаются выявить наличие связей с сотрудниками СОГГ, правоохраны, разведки.

По данным ДГБ, у въезжающих в Беларусь граждан Литвы проверяют смартфоны, компьютеры, контакты в смартфонах, профили в социальных сетях, фотографии, маршруты на картах.

"Въезжающих в Беларусь тщательно расспрашивают на границе, применяют шантаж и психологическое давление, принуждают к сотрудничеству с белорусской разведкой", – сообщает в фейсбуке ДГБ.

ДГБ на своей странице в фейсбуке 9 августа еще раз призвал граждан Литвы избегать поездок в Беларусь.

"Если человек не соглашается сотрудничать, его могут шантажировать, угрожать, что обвинят в шпионаже или криминальных преступлениях", – рассказывает о методах действия белорусских служб ДГБ.

По данным сотрудников ДГБ, белорусская разведка может использовать информацию, найденную в смартфонах и компьютерах не только против самого человека, но и против членов его семьи, близких или коллег, чтобы скомпрометировать их, завербовать, особенно если они посетят Беларусь или Россию.

ДГБ рекомендует не ездить ни в Беларусь, ни в Россию.

По данным разведки, в последнее время были установлены случаи вербовки жителей для шпионажа во время посещения Беларуси и России.