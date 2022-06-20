В понедельник во второй половине дня дежурная пара истребителей JAS-39 ВВС Чехии поднялась в небо с авиабазы Шауляй для перехвата воздушной цели над Балтикой с целью ее последующей идентификации. Полет происходил на сверхзвуковой скорости.
Скоростной режим был обусловлен необходимостью скорейшего распознавания цели и обеспечения защиты воздушного пространства. Поэтому сегодня на северо-западе Эстонии можно было услышать громкие звуки, похожие на взрывы.
Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Участвующие в миссии охраны воздушного пространства самолеты размещены на авиабазе Шауляй в Литве и авиабазе Эмари в Эстонии.
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