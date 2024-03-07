Деятельность белорусских спецслужб стала агрессивной: по подозрению в шпионаже задержаны несколько граждан Литвы

Как показал анализ Департамента государственной безопасности (ДГБ) и Второго департамента оперативной службы (ВДОС), подозреваемые, скорее всего, выполняя задания белорусской спецслужбы, за вознаграждение собирали и передавали заказчику собранную информацию. Сообщается, что ни у кого из задержанных не было разрешения на работу с секретной информацией, а передаваемая ими информация о литовской инфраструктуре особой важности и военных объектах не была засекречена.
Однако отмечается, что такие данные помогли представителям белорусского режима осуществлять враждебные действия против Литвы. Вполне вероятно, по словам спецслужб, что собранная подозреваемыми информация необходима не только белорусским, но и российским вооруженным силам – при разработке планов потенциальной военной агрессии против соседних стран.
Наблюдается тенденция, когда спецслужбы стремятся установить и возобновить контакты с представителями диаспоры, ранее работавшими в различных белорусских учреждениях, в системе внутренних дел. Замечены попытки установить контакт и вербовать с помощью современных средств связи.
"Белорусские спецслужбы стремятся использовать представителей белорусской диаспоры в Литве для сбора разведывательной информации о Литве и ее учреждениях, белорусской демократической оппозиции и самой белорусской диаспоре", – говорится в докладе.
Белорусская разведка также активно применяет допросы лиц, направляющихся из Литвы в Беларусь, при пересечении границы.
Цель досмотров – предотвратить якобы исходящие от Литвы угрозы. Однако службы применяют допросы для сбора информации о Литве. Целью также является определение наличия у проверяемых лиц возможности заниматься шпионажем и выполнять задачи белорусских спецслужб – проверяются мобильные устройства и компьютеры лиц, проверяются контакты, аккаунты в социальных сетях, фотографии, политические взгляды, проверяются места работы и связи с литовскими должностными лицами.
В докладе об угрозах указывается, что после определения лиц, которые могли бы сотрудничать с белорусскими спецслужбами, ведется поиск путей их вербовки. В случае отказа сотрудничать, в отношении них может применяться психологическое насилие, шантаж, с использованием или инсценировкой дорожно-транспортных происшествий или других нарушений.
Замечено, что в последнее время белорусская разведка крайне агрессивно действует и против сотрудников литовской дипмиссии – собирает информацию об их связях, привычках, материалы, способные скомпрометировать.