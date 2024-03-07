Деятельность белорусских спецслужб стала агрессивной: по подозрению в шпионаже задержаны несколько граждан Литвы

В докладе об угрозах указывается, что после определения лиц, которые могли бы сотрудничать с белорусскими спецслужбами, ведется поиск путей их вербовки. В случае отказа сотрудничать, в отношении них может применяться психологическое насилие, шантаж, с использованием или инсценировкой дорожно-транспортных происшествий или других нарушений.

Замечено, что в последнее время белорусская разведка крайне агрессивно действует и против сотрудников литовской дипмиссии – собирает информацию об их связях, привычках, материалы, способные скомпрометировать.