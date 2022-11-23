aA
На Зеленом мосту в столице Литвы уже давно не обновляли скульптурные композиции. Сейчас на мосту стоит художественная инсталляция Аудрюса Амбрасаса "Знаки Зеленого моста". Художники предлагают поставить вместо нее кошек, пишет madeinvilnius.lt.
Деятели искусства предлагают установить на Зеленом мосту скульптуры кошек

"Эрнестас и Людас Парульскисы знают, как найти путь к сердцу современного литовца: и кошки, и Египет – всем знакомы и приятны. Я был бы "за", – писала на своей странице в Facebook доктор гуманитарных наук, исследователь литовского искусства Гедре Янкявичюте.

Это были бы не простые кошки, а египетские сфинксы. В комментариях к этой записи было немало похвал в адрес этой идеи.

После того как с Зеленого моста сняли советские скульптуры, на мосту несколько раз сменяли художественные инсталляции. Сейчас на мосту стоит временно установленная композиция Донатаса Нарушиса "Семья", сменившая установленную в апреле 2019 года композицию Саулюса Паукштиса "Активатор добра мегареальности". Есть на мосту и инсталляция Аудрюса Амбрасаса "Знаки Зеленого моста", установленная в 2021 году.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Родители мечутся по аптекам в поисках лекарств: ведомства признают, что некоторых препаратов в Литве не хватает

В Литве сложилась внеочередная ситуация: в аптеках нет...

Эфир Delfi: оцениваем бюджет Литвы и смотрим новый клип "Ногу Свело!"

С экономистом Александром Изгородиным оцениваем...

Парламент рассматривает поправки к законам, которые предоставят больше полномочий Налоговой инспекции

В начале октября парламент Литвы зарегистрировал...

Читатель портала поделилась ценами на детские игрушки в Литве и за ее пределами

В редакцию портала обратилась женщина, которая...

Задержание Диавары вызвало бурю в парламенте: это была вызвавшая шок спецоперация

Задержание Живиле Диавары вызвало бурю и в парламенте...