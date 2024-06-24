Девушка сдавала экзамен в русскоязычной школе: никто на мои слова не реагировал

Инга хотела, чтобы об этом написали, чтобы другие дети не попали в подобную ситуацию.

„Дочь сказала: „извините, я по-русски не понимаю…“. Но по-литовски никто не стал говорить“, – писала Инга. Она сказала, что из 17 выпускников школы, в которой учится ее дочь, некоторые другие также фиксировали такие нарушения.

„Моей дочери „повезло“ - она попала в класс, где было 10 ребят из школы с русским языком обучения, из литовской школы она была одна, по-русски она не понимает“, – рассказала Инга.

В редакцию портала Delfi пришло письмо матери выпускницы Инги, которая рассказала, что ее дочь сдавала экзамен по литовскому языку в одной школе с русским языком обучения.

Вильнюсский муниципалитет отмечает, что требования к проведению экзамена, которые должны зачитать ученикам работники, составлены на литовском языке и их передают комиссии только в утро проведения экзамена.

НАО утверждает инструкции к проведению каждого экзамена, регламентирует порядок его проведения. Инструкции подготовлены на литовском языке. Исключение делают только для украинцев, для них инструкции переводят на украинский“, – пояснила специалист.

„Если учеников знакомят с правилами на русском, то специалист должен озвучивать их на государственном языке и потом переводить текст на русски. Такое действие, по мнению муниципалитета, было бы недопустимым, поскольку можно допустить ошибки при переводе, а дословный перевод может привести к искажению правил“, – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

По его словам, по просьбе муниципалитета директор гимназии поговорила со всеми специалистами, которые работали на экзамене по литовскому языку и литературе.