2024.06.24 12:26

Девушка сдавала экзамен в русскоязычной школе: никто на мои слова не реагировал

 
Даля Пликуне
ru.DELFI.lt
Abiturientai baigę laikyti Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminą
Abiturientai baigę laikyti Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminą

12-классница из одной вильнюсской частной школы по распределению попала на экзамен литовского в школу с русским языком обучения. По словам абитуриентки, весь инструктаж в школе проводили на русском языке, на ее замечание, что она ничего не понимает, никто не реагировал. Администрация школы отрицает это утверждение.

В редакцию портала Delfi пришло письмо матери выпускницы Инги, которая рассказала, что ее дочь сдавала экзамен по литовскому языку в одной школе с русским языком обучения.

„Моей дочери „повезло“ - она попала в класс, где было 10 ребят из школы с русским языком обучения, из литовской школы она была одна, по-русски она не понимает“, – рассказала Инга.

По словам женщины, с детьми общалась специалист, которая говорила только по-русски.

„Дочь сказала: „извините, я по-русски не понимаю…“. Но по-литовски никто не стал говорить“, – писала Инга. Она сказала, что из 17 выпускников школы, в которой учится ее дочь, некоторые другие также фиксировали такие нарушения.

Инга хотела, чтобы об этом написали, чтобы другие дети не попали в подобную ситуацию.

Национальное агентство образования (НАО) пояснило, что экзамены проводят в центрах, которые выделяют муниципалитеты с учетом числа сдающих экзамены и места регистрации выпускников. Состав каждой каждой группы утверждает муниципалитет, пояснила представитель НАО Юргита Кажукаускайте-Саркницкене.

По ее словам, все требования перечислены в порядке проведения экзаменов на аттестат зрелости.

„Учителя, работающие в школах, обязаны владеть литовским языком.

НАО утверждает инструкции к проведению каждого экзамена, регламентирует порядок его проведения. Инструкции подготовлены на литовском языке. Исключение делают только для украинцев, для них инструкции переводят на украинский“, – пояснила специалист.

Вильнюсский муниципалитет отмечает, что требования к проведению экзамена, которые должны зачитать ученикам работники, составлены на литовском языке и их передают комиссии только в утро проведения экзамена.

„Если учеников знакомят с правилами на русском, то специалист должен озвучивать их на государственном языке и потом переводить текст на русски. Такое действие, по мнению муниципалитета, было бы недопустимым, поскольку можно допустить ошибки при переводе, а дословный перевод может привести к искажению правил“, – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

По его словам, по просьбе муниципалитета директор гимназии поговорила со всеми специалистами, которые работали на экзамене по литовскому языку и литературе.

„Все они утверждают, что читали инструкции по-литовски. Правда, некоторые ученики в процессе ознакомления с правилами задавали вопросы по-русски, например, „можно ли к компьютеру?“, „можно ли выйти в туалет?“. Им отвечали по-русски, но ответы были короткими, чтобы не мешать работе других. Никаких замечаний или жалоб в связи с тем, что кто-то говорил по-русски, во время ознакомления с правилами проведения экзамена не было“, – сказал Грубинскас.

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