Девушка с криками выбежала из примерочной: такого в Паневежисе еще не было

Эту историю в социальной сети рассказала женщина, которая была очевидцем происшествия.
По ее словам, в одном из магазинов торгового центра RYO из примерочной с криками выбежала девушка. Выяснилось, что мужчина в соседней кабине встал на стул и сверху фотографировал ее.
Когда девушка стала кричать, мужчина пытался бежать. Девушка была в магазине не одна, этом же магазине находилась ее мама, а в другом - папа.
Директор RYO Вилма Пашкявичене сказала, что прежде ничего подобного в их ТЦ не было.
„Во-первых, хочу поблагодарить мать девушки за понимание. Я сама была в отпуске, ничего не видела, но работники рассказали,что мама девушки действовала решительно, преследовала мужчину и звала на помощь“, – сказала она.
Магазин находится рядом с выходом из ТЦ, поэтому мужчина выбежал из ТЦ.
„Благодаря решительным действиям матери девушки, подозреваемого задержали около ТЦ „Babilonаs. Женщине помогли четверо мужчин“, – сказала Пашкявичене.
Задержанного передали в руки полиции.
„Видимо, у человека не в порядке с головой“, – заметила глава ТЦ.
Представитель полиции Одета Юкнюте поблагодарила жителей за задержание подозреваемого. 40-летнему нарушителю назначен штраф.
Напомним, что в июне этого года похожая история произошла в каунасском ТЦ, там мужчина 53 лет снимал женщин в юбках, размещая телефон снизу. Одна женщина пожаловалась охраннику, мужчина был задержан.
Выяснилось, что подозреваемый - врач Каунасской станции скорой помощи. Через 1,5 месяца он ушел с работы по собственному желанию.