Девушка с криками выбежала из примерочной: такого в Паневежисе еще не было

Эту историю в социальной сети рассказала женщина, которая была очевидцем происшествия.

По ее словам, в одном из магазинов торгового центра RYO из примерочной с криками выбежала девушка. Выяснилось, что мужчина в соседней кабине встал на стул и сверху фотографировал ее.

Когда девушка стала кричать, мужчина пытался бежать. Девушка была в магазине не одна, этом же магазине находилась ее мама, а в другом - папа.

Директор RYO Вилма Пашкявичене сказала, что прежде ничего подобного в их ТЦ не было.