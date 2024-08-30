2024.08.30 14:03

Девушка с криками выбежала из примерочной: такого в Паневежисе еще не было

 
ru.DELFI.lt
Matavimosi kabina
Matavimosi kabina
ФОТО: Shutterstock

Подобное происшествие в Паневежисе произошло впервые. Несовершеннолетняя девушка из примерочной магазина выбежала с криками. Другие покупатели задержали мужчину, который пытался сфотографировать девушку, сообщает издание Sekundė.

Эту историю в социальной сети рассказала женщина, которая была очевидцем происшествия.

По ее словам, в одном из магазинов торгового центра RYO из примерочной с криками выбежала девушка. Выяснилось, что мужчина в соседней кабине встал на стул и сверху фотографировал ее.

Когда девушка стала кричать, мужчина пытался бежать. Девушка была в магазине не одна, этом же магазине находилась ее мама, а в другом - папа.

Директор RYO Вилма Пашкявичене сказала, что прежде ничего подобного в их ТЦ не было.

„Во-первых, хочу поблагодарить мать девушки за понимание. Я сама была в отпуске, ничего не видела, но работники рассказали,что мама девушки действовала решительно, преследовала мужчину и звала на помощь“, – сказала она.

Магазин находится рядом с выходом из ТЦ, поэтому мужчина выбежал из ТЦ.

„Благодаря решительным действиям матери девушки, подозреваемого задержали около ТЦ „Babilonаs. Женщине помогли четверо мужчин“, – сказала Пашкявичене.

Задержанного передали в руки полиции.

„Видимо, у человека не в порядке с головой“, – заметила глава ТЦ.

Представитель полиции Одета Юкнюте поблагодарила жителей за задержание подозреваемого. 40-летнему нарушителю назначен штраф.

Напомним, что в июне этого года похожая история произошла в каунасском ТЦ, там мужчина 53 лет снимал женщин в юбках, размещая телефон снизу. Одна женщина пожаловалась охраннику, мужчина был задержан.

Выяснилось, что подозреваемый - врач Каунасской станции скорой помощи. Через 1,5 месяца он ушел с работы по собственному желанию.

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