Девочка из Литвы стала победительницей Международного детского конкурса моделей

Паулина в сшитой мамой платье выступила на сцене тбилисского Академического театра им. Шота Руставели. Девочка покорила комиссию своей естественностью. Комиссия состояла из представителей 15-ти стран.
"Она выиграла Grand Prix в театре им. Ш.Руставели в Грузии. Когда она шла в вечернем платье, все члены жюри, их было 15, слышали скандирование имени Паулины", – сказала директор студии мод и танца Grožio mozaika Лаймуте Янцявичене.
Победительница конкурса красоты – скромная, неизбалованная девочка, о своей победе она даже не стала рассказывать одноклассникам. Ее поздравили только близкие подруги.
"Да, несколько подруг. Всего несколько. Может, другие не осмелились, я недавно в этой школе", – сказала победительница конкурса Паулина Паслаускайте.
Девочка, получив корону, так расчувствовалась, что расплакалась. Она не ожидала, что станет победительницей. Пока ее корона лежит дома в шкатулке. Мама девочки сама шьет все платья и маски для выступлений дочери.
"Я люблю танцевать, пять, рисовать, а главное, мне нравится быть моделью. Я не люблю примерки во время пошива платьев, надеваешь, надеваешь, это надоедает. Не хочу", – сказала Паулина.
10-летняя девочка учебу ради карьеры модели не бросает.
Янцявичене сказала, что Паулина очень харизматичная и артистичная.
"Сначала она моделировала, потом стала танцевать, а потом надела фартук и написала картину", – рассказала она.
После Нового года девочку ждет еще один конкурс - еще более серьезный.
"Борьба за золотую корону в два карата, но эта корона уже переходящая", – заметила руководитель студии, в которой занимается девочка.