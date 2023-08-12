Дети из Бородянки отдыхали в спортивном лагере в Литве

На протяжении 5 дней 3 детских футбольных команды получили возможность тренироваться на футбольном поле в современном спортивном центре Литвы в Друскининкай. Этот комплекс служит тренировочной базой для лучших литовских спортсменов. Кульминационным моментом поездки стали товарищеские матчи с детскими футбольными командами Литвы.
Организаторы также порадовали детей разнообразными мероприятиями, включая боулинг, лазерную арену, батутный парк и прогулками по Вильнюсу. Дети почувствовали теплую поддержку и вдохновились свежими впечатлениями от путешествия. Ярким моментом была экскурсия на телевизионную башню Вильнюса, символ борьбы Литвы за независимость.
Поездка была организована Центральным управлением проектов Литвы, которое отвечает за реализацию инициатив по восстановлению Украины. Реконструкция Бородянского лицея ( проект стоимостью 7,8 миллионов евро) является одним из них. Планируется, что школа откроет свои двери уже в этом году.