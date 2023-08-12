12 августа 2023 г. 11:44

Дети из Бородянки отдыхали в спортивном лагере в Литве

 
ru.DELFI.lt
Ukrainos vaikai
Ukrainos vaikai
ФОТО: AP / Scanpix

Поездка для детей из Бородянки в спортивный лагерь стала частью “мягких” инициатив Литвы в помощи восстановлении школьного образования Украины. В ходе продолжающейся реконструкции Бородянского лицея, которую Литва планирует завершить в этом году, детей из Бородянки пригласили в столицу отдохнуть и набраться впечатлений.

На протяжении 5 дней 3 детских футбольных команды получили возможность тренироваться на футбольном поле в современном спортивном центре Литвы в Друскининкай. Этот комплекс служит тренировочной базой для лучших литовских спортсменов. Кульминационным моментом поездки стали товарищеские матчи с детскими футбольными командами Литвы.

Организаторы также порадовали детей разнообразными мероприятиями, включая боулинг, лазерную арену, батутный парк и прогулками по Вильнюсу. Дети почувствовали теплую поддержку и вдохновились свежими впечатлениями от путешествия. Ярким моментом была экскурсия на телевизионную башню Вильнюса, символ борьбы Литвы за независимость.

Поездка была организована Центральным управлением проектов Литвы, которое отвечает за реализацию инициатив по восстановлению Украины. Реконструкция Бородянского лицея ( проект стоимостью 7,8 миллионов евро) является одним из них. Планируется, что школа откроет свои двери уже в этом году.

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