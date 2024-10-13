2024.10.13 07:24

Детектив, связанный с НКВД в Паневежисе: исчезновение мемориальной доски заметили лишь через несколько лет

 
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Nuo šio pastato sienos mįslingai pradingo atminimo lenta, primenanti, jog čia kankinti, kalinti, žudyti kovotojai už Lietuvos laisvę
Nuo šio pastato sienos mįslingai pradingo atminimo lenta, primenanti, jog čia kankinti, kalinti, žudyti kovotojai už Lietuvos laisvę
ФОТО: P. Židonio nuotr. | Sekunde.lt

В Паневежском районе ищут пропавшую при загадочных обстоятельствах мемориальную доску, которая висела на одном здании в Крекенаве. В этом здании НКВД устроил тюрьму и место пыток для литовских борцов за свободу, пишет издание Sekundė.

Мэр района сказал, что полицию вызывать не будет.

„Если доска не появится – закажем новую“, – сказал мэр.

Детектив пытаются распутать после того как на прошлой неделе выяснилось, что доска пропала. Об этом информировала социал-демократ Ангеле Пранайтите.

По ее словам, доски, сообщавшей, что в здании в 1944–1954 гг работал отдел НКВД-МВД-МГБ, нет больше года.

„Эта доска свидетельствовала об истории, которая важна не только для Крекенавы, но и для всей Литвы. Сначала я не обратила внимания на исчезновение доски, поскольку здание ремонтировали. Однако после ремонта доски также не оказалось на месте“, – сказала Пранайтите, сохранившая фото мемориальной доски, которая там была размещена в мае 1999 года.

Пранайтите пыталась выяснить, куда пропала доска у местных жителей, но не нашлось никого, кто бы знал ответ на этот вопрос.

Политик информировала о происшествии и Литовский центр исследования геноцида жителей и сопротивления.

Мэр Антанас Поцюс сказал, что поисками доски еще не занялись, но немедленно займутся.

„Мы будем искать саму доску, а не тех, по чьей вине она исчезла. Полицию к поискам привлекать не будем. Если не найдем доску, закажем новую“, – заметил он.

Староста Крекенавы Вайдас Каушакис признал, что об исчезновении доски узнал от Пранайтите.

„Не представляю, когда она пропала и где находится“, – сказал он.

Он помнит, что раньше в этом здании действовало фотоателье, была и пивная. Сейчас там находится ресторан Laimė kartu.

Хозяйка ресторана Раса Марозене сказала, что купила заброшенное здание 1936 года в 2018 году у Жукайте, которая получила его в наследство.

Она уверяет, что когда купила дом, на нем доски не было.

„Я живу в Крекенаве с подростковых лет. Хорошо помню, что здесь было фотоателье, книжный, была парикмахерская и швейное ателье“, – сказала Марозене.

На втором этаже, по ее словам, жили люди, но они потом съехали.

Это здание называли домом Жукаса (по фамилии его владельца).

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