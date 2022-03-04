Детей с 12 лет начинают прививать бустерной дозой вакцины Pfizer

Кроме того, для первичной вакцинации детей с 6 лет может использоваться вакцина Moderna (две дозы с разницей в 28 дней).
Такое решение Минздрав принял с учетом новых рекомендаций Европейского агентства лекарственных средств. До сих пор бустерной дозой прививали только жителей старше 18 лет.
Бустерной дозой детей с 12 лет можно прививать через три месяца после полной вакцинации. Детей с 5 лет до сих пор прививали только вакциной Pfizer.
Регистрироваться на вакцинацию от COVID-19 жители могут по интернету www.koronastop.lt или по телефону 1808.
В Литве как минимум одной дозой привиты 69,6% жителей.
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