Десятки тысяч жителей должны подписать новые договоры о поставках электроэнергии

"Немалая часть клиентов до сих пор не заключила договоры о поставках электроэнергии, которые будут действовать с 2024 года. Мы давно выслали им предложения с самым низким на тот момент тарифом. Другие поставщики должны были также сделать это как минимум за 30 дней до окончания срока действия договора", – сказал Delfi представитель Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас.
"В соответствии с установившейся практикой, если клиент не заключит договор до истечения срока, ему продлят договор и будут поставлять электричество по указанной цене", – прибавил он.
Чтобы с 1 января действовал новый договор, клиенты Elektrum Lietuva должны подписать его до 30 декабря.
Представитель компании Enefit Ева Крикштопайтите сказала, что у них немного клиентов, договоры которых заканчиваются в этом году.
"Это меньше 2% всех наших клиентов, поскольку большая часть наших клиентов подписывает договор на 6 или 7 лет", – заметила она.
"Мы стараемся предложить нашим клиентам, у которых истекает срок действия договора, более привлекательные предложения, нежели те, которые предлагаем новым клиентам", – заметила она.
В случае с Enefit, чтобы договор действовал с 1 января, важно его подписать за 3 дня до начала января. Поэтому компания ждет клиентов до Рождества.
Крупнейший частный поставщик Ignitis отмечает, что 100 000 жителей, подписавших договор на 18 месяцев, должны проверить сроки действия своих соглашений и тарифы.
Представитель Ignitis Лаура Беганскене сказала Delfi, что для того, чтобы план действовал с 1 января, надо заключить новый договор до предпоследнего дня текущего месяца (т.е. 30 декабря).
Если клиенты не продлят договоры, то электричество им будут поставлять по тому тарифу, который был указан в предложении, высланном по эл. почте или смс-сообщением.
"Отмечаем, что клиенты Ignitis, получившие предложения, получили самый выгодный на момент получения предложения вариант тарифа (...)", – сказала Беганскене.