Десятилетний мальчик ударил одноклассницу, девочка попала в больницу

 
ru.DELFI.lt
Daugelyje miesto ir rajono mokyklų nuo šio penktadienio prasideda neterminuotas mokytojų streikas: vienose įstaigose visai nevyks pamokos, kitose bus pereita prie nuotolinio mokymo, o darželiuose vaikus prižiūrėti teks administracijos darbuotojams
Daugelyje miesto ir rajono mokyklų nuo šio penktadienio prasideda neterminuotas mokytojų streikas: vienose įstaigose visai nevyks pamokos, kitose bus pereita prie nuotolinio mokymo, o darželiuose vaikus prižiūrėti teks administracijos darbuotojams
ФОТО: Shuterstock
Больше недели назад в средствах массовой информации появилось сообщение о насилии в вильнюсской начальной школе Филарету. Сообщалось, что 10-летний мальчик насмехался над своей одноклассницей, бил ее, мало того, все это происходило на глазах у учителя, об этом сообщал портал lrt.lt. К сожалению, журналистам не удалось получить комментарий директора школы.

В СМИ сообщалось, что мальчик ударил девочку, она пыталась защититься, тогда он ударил ее в левый висок и сломал очки.

По данным lrt.lt, в класс вызвали директора, которая измерила у девочки температуру и велела ей оставаться на уроках. Потом девочку в больницу отвезли родители, врачи установили ушиб головы и травму головного мозга. После этого происшествия послышалась критика в адрес учителя и школы.

Delfi с директором школы связаться не удалось. Родители утверждают, что агрессию среди четвероклассников никто не может обуздать.

В редакцию Delfi обратилась мама одного из детей этой школы и сказала, что больше всего удивляет позиция директора.

"Больше всего нас удивила реакция учителя, который является и директором школы. Это происшествие пытались скрыть от родителей девочки, а позже ничего не стали комментировать СМИ. У нас хороший класс, хороший учитель, мы всем довольны. Удивило первое выступление директора перед членами школьной общины. Мы получили письмо "О статье в СМИ", это показывает, что внимание привлек резонанс, а не насилие в школе", – сказала женщина.

Она сказала, что больше всего хочется серьезного отношения со стороны муниципалитета.

"Я очень надеюсь, что муниципалитет серьезно отнесется к ситуации, ведь директор главное лицо в школе" – сказала Delfi мама.

Агрессия и насилие в школах Литвы - насущная проблема, о которой портал писал уже не раз.

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