Десятилетний мальчик ударил одноклассницу, девочка попала в больницу

В СМИ сообщалось, что мальчик ударил девочку, она пыталась защититься, тогда он ударил ее в левый висок и сломал очки.
По данным lrt.lt, в класс вызвали директора, которая измерила у девочки температуру и велела ей оставаться на уроках. Потом девочку в больницу отвезли родители, врачи установили ушиб головы и травму головного мозга. После этого происшествия послышалась критика в адрес учителя и школы.
Delfi с директором школы связаться не удалось. Родители утверждают, что агрессию среди четвероклассников никто не может обуздать.
В редакцию Delfi обратилась мама одного из детей этой школы и сказала, что больше всего удивляет позиция директора.
"Больше всего нас удивила реакция учителя, который является и директором школы. Это происшествие пытались скрыть от родителей девочки, а позже ничего не стали комментировать СМИ. У нас хороший класс, хороший учитель, мы всем довольны. Удивило первое выступление директора перед членами школьной общины. Мы получили письмо "О статье в СМИ", это показывает, что внимание привлек резонанс, а не насилие в школе", – сказала женщина.
Она сказала, что больше всего хочется серьезного отношения со стороны муниципалитета.
"Я очень надеюсь, что муниципалитет серьезно отнесется к ситуации, ведь директор главное лицо в школе" – сказала Delfi мама.
Агрессия и насилие в школах Литвы - насущная проблема, о которой портал писал уже не раз.