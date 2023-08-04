04 августа 2023 г. 09:37

Десоветизация в Вильнюсе: коснется тысяч людей

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Audrius Solominas

Главное – десоветизация. С этого свою деятельность начала муниципальная комиссия исторической памяти нового состава, в поле зрения которой попали названия улиц Саломеи Нерис, Людаса Гиры и сквера Пятраса Цвирки, пишет madeinvilnius.lt.

В муниципалитете никто не задается вопросом, согласны ли жители на смену этих названий.

Глава комиссии консерватор Камиле Шерайте-Гогелене обратилась не к жителям, а в Литовский центр исследования геноцида и резистенции жителей (Нерис, Гира и Цвирка - писатели советского времени, делегаты литовского народного сейма, ездившие в Москву "за солнцем Сталина" в 1940 г.).

Если решат изменить эти названия, решение примет горсовет. Мнение жителей никого не интересует.

Комиссия начнет с этих трех названий, чтобы потом продвигаться вперед.

Шерайте-Гогелене сказала, что будут проверены и другие названия - улиц, учреждений, пересмотрят памятные доски.

На улице С.Нерис живет Михаил. "Зачем менять название? Со дня восстановления независимости прошли 30 лет. Тогда надо было думать, а не сейчас менять", – считает мужчина, который недоволен тем, что у жителей никто не спрашивает их мнения.

"Ул. С.Нерис названа так давно, наверное, большинство ее жителей не согласились бы менять название. Я был бы за то, что бы оставить, как есть", – сказал житель этой улицы Доминикас.

Такого же мнения и жительница Ядвига: "Все привыкли к этому названию, никто не вспоминает о заслугах и грехах С.Нерис. Это придумали политики, которым нечем заняться".

Комиссия исторической памяти намерена снять 16 памятных досок с советским наследием – текстами на русском, упоминанием СССР. Большую их часть заменят типовыми памятными досками.

Несколько памятных досок предлагают вообще убрать: преподавателю музыки Юозасу Банайтису, поэту-прозаику Теофилису Тильвитису и актеру Василию Качалову.

Комиссия исторической памяти прежнего состава, которой возглавлял представитель Партии свободы Гедиминас Яунюс отличилась тем, что не разрешила повесить на доме 31 на ул. Блинджю доску в память об известном актере Регимантаса Адомайтисе.

Сейчас доска уже висит, но потребовался год для решения этого вопроса.

Яунюс заявил, что со дня смерти актера должно пройти несколько лет и доска должна быть типовой. Позже выяснилось, что для размещения такой доски на доме вообще не нужно разрешение муниципалитета, достаточно согласия жителей.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии