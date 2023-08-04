Десоветизация в Вильнюсе: коснется тысяч людей

В муниципалитете никто не задается вопросом, согласны ли жители на смену этих названий.

Глава комиссии консерватор Камиле Шерайте-Гогелене обратилась не к жителям, а в Литовский центр исследования геноцида и резистенции жителей (Нерис, Гира и Цвирка - писатели советского времени, делегаты литовского народного сейма, ездившие в Москву "за солнцем Сталина" в 1940 г.).

Если решат изменить эти названия, решение примет горсовет. Мнение жителей никого не интересует.

Комиссия начнет с этих трех названий, чтобы потом продвигаться вперед.

Шерайте-Гогелене сказала, что будут проверены и другие названия - улиц, учреждений, пересмотрят памятные доски.

На улице С.Нерис живет Михаил. "Зачем менять название? Со дня восстановления независимости прошли 30 лет. Тогда надо было думать, а не сейчас менять", – считает мужчина, который недоволен тем, что у жителей никто не спрашивает их мнения.