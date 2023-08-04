Десоветизация в Вильнюсе: коснется тысяч людей

В муниципалитете никто не задается вопросом, согласны ли жители на смену этих названий.
Глава комиссии консерватор Камиле Шерайте-Гогелене обратилась не к жителям, а в Литовский центр исследования геноцида и резистенции жителей (Нерис, Гира и Цвирка - писатели советского времени, делегаты литовского народного сейма, ездившие в Москву "за солнцем Сталина" в 1940 г.).
Если решат изменить эти названия, решение примет горсовет. Мнение жителей никого не интересует.
Комиссия начнет с этих трех названий, чтобы потом продвигаться вперед.
Шерайте-Гогелене сказала, что будут проверены и другие названия - улиц, учреждений, пересмотрят памятные доски.
На улице С.Нерис живет Михаил. "Зачем менять название? Со дня восстановления независимости прошли 30 лет. Тогда надо было думать, а не сейчас менять", – считает мужчина, который недоволен тем, что у жителей никто не спрашивает их мнения.
"Ул. С.Нерис названа так давно, наверное, большинство ее жителей не согласились бы менять название. Я был бы за то, что бы оставить, как есть", – сказал житель этой улицы Доминикас.
Такого же мнения и жительница Ядвига: "Все привыкли к этому названию, никто не вспоминает о заслугах и грехах С.Нерис. Это придумали политики, которым нечем заняться".
Комиссия исторической памяти намерена снять 16 памятных досок с советским наследием – текстами на русском, упоминанием СССР. Большую их часть заменят типовыми памятными досками.
Несколько памятных досок предлагают вообще убрать: преподавателю музыки Юозасу Банайтису, поэту-прозаику Теофилису Тильвитису и актеру Василию Качалову.
Комиссия исторической памяти прежнего состава, которой возглавлял представитель Партии свободы Гедиминас Яунюс отличилась тем, что не разрешила повесить на доме 31 на ул. Блинджю доску в память об известном актере Регимантаса Адомайтисе.
Сейчас доска уже висит, но потребовался год для решения этого вопроса.
Яунюс заявил, что со дня смерти актера должно пройти несколько лет и доска должна быть типовой. Позже выяснилось, что для размещения такой доски на доме вообще не нужно разрешение муниципалитета, достаточно согласия жителей.