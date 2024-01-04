Дерзкие коты, статуя Свободы, общепит в 90-е: как Delfi протестировал поезд Вильнюс-Рига

Один из ключевых вопросов: выгодно ли ездить в Ригу на поезде? Ответ недавно пытался найти утешественник, главный редактор журнала Auto Bild Lietuva Витольдас Милюс, которые выехал из Вильнюса одновременно с поездом на автомобиле. В итоге он приехал на железнодорожный вокзал в Риге в 10:05 — на 38 минут раньше поезда. Поездка на автомобиле обошлась чуть дороже билета на поезд, 28 евро. Однако при выборе поезда поездка на двоих уже будет стоить 48, на троих 72 евро, на четверых — почти 100 евро. Выгодно (хоть и не столь быстро, как на автомобиле) ездить разве что в одиночку.