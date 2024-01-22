Деревенские реалии: нет детектора дыма, пол провален, но есть огромный телевизор

По словам Зониса, когда в дымоходе начинает гореть сажа, весь дом начинает сотрясаться и реветь: "Если вы слышите этот звук, нужно как можно скорее вызвать пожарную бригаду, чтобы остановить распространение огня". Однако лучше не ждать, пока это произойдет, а выделить заранее деньги и нанять человека для чистки дымохода.

По словам специалиста, реальность такова, что в деревнях много одиноких женщин, чьи мужья давно умерли. И если раньше было кому присматривали за дымоходом, то теперь уже нет. А живым мужчинам заниматься делами зачатую мешает алкоголь".

По словам Г. Зониса, люди, которых посещают пожарные во время профилактических кампаний, обычно утверждают, что в их доме никогда ничего не горело и гореть не будет: "Мы дарим им детектор дыма, и они кладут его в ящик, а если устанавливают, то когда батарейка садится, уже не меняют... лень.

Когда все говорят о Европейском союзе, о покорении космоса, в 21 веке вы заходите в дом человека и обнаруживаете настоящую пещеру... Пол провалился, печь старая, но вся семья в будний день сидит перед двухметровым телевизором и смотрит сериал... Все получают пособия, муниципалитет обеспечивает дровами, у всех есть мобильные телефоны, а элементарного порядка нет".