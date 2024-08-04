Депутаты с осторожностью оценивают предложение принимать на работу в полицию иностранцев: договориться будет трудно

Однако член демократического союза „Во имя Литвы“ и бывший заместитель генкомиссара Альгирдас Стончайтис сказал, что можно поднимать вопрос о том, каких иностранцев имел в виду Пожела.

„В Великобритании наши соотечественники успешно работают полицейскими, не являясь гражданами Великобритании. И я думаю, что только вопрос времени, когда жизнь заставит нас принимать такие решения“, – сказал генкомиссар.

По его словам, практически нет сомнений в том, что в будущем ряды Литовской полиции пополнят иностранцы.

„У нас есть проблема, о которой мы, наверное, первыми в стране стали говорить – на службу мы не можем принять не граждан, поскольку они должны давать присягу“, – сказал Пожела.

В передаче журналиста Альгиса Раманаускаса генкомиссар Пожела сказал, что в будущем полицейскими могли бы работать и иностранцы.

„О чем мы говорим – о гражданах Евросоюза, о гражданах стран НАТО, или о гражданах Алжира, Пакистана или о ком-то из Афганистана. Я не знаю, у нас есть представители разных диаспор“, – сказал Стончайтис.

По его мнению, сначала надо обсудить иные способы привлечения будущих полицейских.

„Надо переосмыслить управление системой, быть может, просто признать ошибки. Надо восстановить нагрузки – быть может, тогда система станет привлекательнее. И, конечно, надо платить полицейским адекватную зарплату. (...) Не пособие, а зарплату“, – акцентировал политик.

По мнению Стончайтиса, профессия полицейского очень важна, поэтому вопрос их нехватки должен решаться комплексно.