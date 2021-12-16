Депутаты рассмотрят введение "паспорта возможностей" для членов парламента Литвы

Согласно проекту, такой порядок будет действовать в условиях чрезвычайной ситуации, объявленной на государственном уровне, или в условиях карантина. Депутаты должны будут предъявлять "паспорт возможностей" на входе в парламент.

Если депутат пропустит заседание парламента, комиссии, комитета, поскольку у него нет соответствующего документа, будет считаться, что он не явился на работу без веского основания.

Документ, доказывающий факт вакцинации, тестирования или выздоровления после болезни, депутатам будет требоваться и на встречах с избирателями в помещениях.

Поправки к Уставу подготовил первый заместитель спикера Юргис Разма. Он считает, что такой порядок не осложнит работу депутатов.

По его словам, те, кто не хочет прививаться, могут за свой счет сдать тест и, получив отрицательный ответ, участвовать в заседании.

Разма считает, что предложенный порядок поможет избежать критики двойных стандартов и привилегий, сейчас "паспорт возможностей" требуют у посетителей парламента, а у депутатов - не требуют. С 23 августа 2021 года все посетители парламента должны предъявлять "паспорт возможностей".

По его словам, на депутатов должны распространяться те же требования режима ЧС, что и на всех граждан страны.