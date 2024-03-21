Депутаты проголосовали за увольнения канцлера парламента

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Modestas Gelbūda
Modestas Gelbūda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila
Уволен канцлер парламента Модестас Гелбуда. По неофициальным данным, за его увольнение проголосовали 95 депутатов, 13 были против.

74 депутата выразили недоверие канцлеру. По мнению политиков, за время работы Гелбуда неоправданно медленно/или неэффективно решал некоторые вопросы: реконструкция фонтана и площади Независимости; осуществление закона о госслужбе; качественное осуществление реформы парламентского автохозяйства; обеспечение бесперебойного функционирования медпункта и кафе; оборудование детской комнаты; оборудование убежища в парламенте.

По словам депутатов, есть и другие вопросы, "неэффективное и несвоевременное решение которых обуславливает хроническое ухудшение условий работы как работников канцелярии, так и депутатов".

Гелбуда на заседании парламента отклонил все обвинения.

"Первое, это неверные и необоснованные данные и факты. Я хотел бы видеть, чем канцлер помешал процессу издания законов, чем он ухудшил этот процесс и т.д. Много говорили о напряжении в организации и т.д. Я готов принять все замечания о напряжении, конфликтах, только сначала покажите мне факты – конкретные, хотя бы один", – сказал он.

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