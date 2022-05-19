Премьер Ингрида Шимоните порадовалась, что таким способом высказывают поддержку Украине.
"Сегодня день вышиванки. Как известно - это традиционная украинская одежда, расшитая традиционными узорами. Верят, что эти традиционные узоры, как и у других народов, обладают особой силой и придают человеку сил.
В этот день мы призываем мужчин и женщин надеть вышиванки и продемонстрировать солидарность с Украиной, которая сейчас борется за наши, за европейские ценности. Приятно, что многие так сделали (надели их – ред.). Мне кажется, что это красивый жест в поддержку страны", – сказала премьер.
Шимоните сказала, что свою вышиванку заказывала, покупала.
"Может, я и сама могла бы вышить, но это отняло бы много времени", – пошутила она.
Вышиванки надела вся семья политика Паулюса Саударгаса.
"Сегодня и мы надели вышиванки в знак солидарности, единства с борющимся и страдающим украинским народом, в знак благодарности за его силу и самопожертвование в борьбе за свободу и правду", – писал политик.
Депутат Линас Слушнис в фейсбуке поделился фото, на котором его супруга в вышиванке.
"Сегодня могу лишь поделиться фотографией с женой в вышиванке, своей у меня пока нет", – написал депутат.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Доходы 940 евро в месяц и не надо работать: в Литве выгодно быть безработным?
В Литве уровень безработицы составляет 10%. Однако не...
Ждет еще один скачок цен, смогут ли жители позволить себе такие дорогие продукты?
Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен. По их...
Спецэфир Delfi с епископом Тракайским, владыкой Амвросием о позиции Виленско-Литовской епархии в конфликте с группой священников
Несколько cвященников Православной Церкви в Литве были...
Для интеграции беженцев из Украины приготовили два дополнительных пособия
Покинувшие Украину из-за войны беженцы в Вильнюсе...
Православные Литвы обратились в полицию в связи с фото Путина и патриарха Кирилла в крови
Православные жители Литвы обратились в полицию...