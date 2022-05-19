Премьер Ингрида Шимоните порадовалась, что таким способом высказывают поддержку Украине.

"Сегодня день вышиванки. Как известно - это традиционная украинская одежда, расшитая традиционными узорами. Верят, что эти традиционные узоры, как и у других народов, обладают особой силой и придают человеку сил.

В этот день мы призываем мужчин и женщин надеть вышиванки и продемонстрировать солидарность с Украиной, которая сейчас борется за наши, за европейские ценности. Приятно, что многие так сделали (надели их – ред.). Мне кажется, что это красивый жест в поддержку страны", – сказала премьер.

Шимоните сказала, что свою вышиванку заказывала, покупала.

"Может, я и сама могла бы вышить, но это отняло бы много времени", – пошутила она.

Вышиванки надела вся семья политика Паулюса Саударгаса.

"Сегодня и мы надели вышиванки в знак солидарности, единства с борющимся и страдающим украинским народом, в знак благодарности за его силу и самопожертвование в борьбе за свободу и правду", – писал политик.

Депутат Линас Слушнис в фейсбуке поделился фото, на котором его супруга в вышиванке.

Linas Slušnys su žmona © Facebook

"Сегодня могу лишь поделиться фотографией с женой в вышиванке, своей у меня пока нет", – написал депутат.