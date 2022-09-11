Соответствующие поправки к закону о НДС в субботу зарегистрировали депутаты фракции демократов "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис, Линас Кукурайтис, Рима Башкене и др.
Если парламент одобрит такие поправки, то новый порядок будет действовать с 1 октября 2022 до 30 апреля 2023 г.
По словам авторов проекта, подготовить такие поправки заставил непрогнозируемый рост цен на электричество на биржах и стремление временно и отчасти снизить финансовое бремя жителей.
"Несмотря на то, что во втором полугодии жителям и бизнесу отчасти компенсируют выросшие цены на газ и электричество (с 1 июля по 31 декабря), усугубляющийся кризис в сфере энергетики показывает, что нынешнего порядка компенсации недостаточно, чтобы обеспечить социальную безопасность бытовых потребителей, защитить экономику от снижения потребления. Кроме того, неясно будут ли действовать компенсации после нового года", - сказано в пояснении к документу.
В документе отмечается, что по действующему правовому регулированию на электричество для бытовых потребителей действует обычный тариф НДС - 21% - не льготный.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Житель выбрал более экологичный способ отопления, сейчас с ужасом ждет счетов
В Литве много внимания уделяется приближающемуся...
Депутаты предлагают ввести льготный НДС для бытовых потребителей электричества
Депутаты предлагают ввести льготный НДС в размере 9% до...
Эксперты назвали страны, от которых Литве следует отвернуться: это не только Россия
После того как Литва объявила какую-то страну...
В воскресенье солнечно будет лишь в одном регионе Литвы
В воскресенье в Литву с юга придет зона высокого...
Коронавирус в Литве: 114 новых случаев, смертей не фиксировалось
За минувшие сутки в Литве выявлены 114 новых случаев...