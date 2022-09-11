Депутаты предлагают ввести льготный НДС для бытовых потребителей электричества

Соответствующие поправки к закону о НДС в субботу зарегистрировали депутаты фракции демократов "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис, Линас Кукурайтис, Рима Башкене и др.

Если парламент одобрит такие поправки, то новый порядок будет действовать с 1 октября 2022 до 30 апреля 2023 г.

По словам авторов проекта, подготовить такие поправки заставил непрогнозируемый рост цен на электричество на биржах и стремление временно и отчасти снизить финансовое бремя жителей.

"Несмотря на то, что во втором полугодии жителям и бизнесу отчасти компенсируют выросшие цены на газ и электричество (с 1 июля по 31 декабря), усугубляющийся кризис в сфере энергетики показывает, что нынешнего порядка компенсации недостаточно, чтобы обеспечить социальную безопасность бытовых потребителей, защитить экономику от снижения потребления. Кроме того, неясно будут ли действовать компенсации после нового года", - сказано в пояснении к документу.

В документе отмечается, что по действующему правовому регулированию на электричество для бытовых потребителей действует обычный тариф НДС - 21% - не льготный.